Concurso CRMV MS 2021/2022: Inscrições abertas para 140 vagas

Saiu o edital. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso do Sul faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CRMV MS 2021/2022) para o preenchimento de 140 vagas. As oportunidades são todas em cadastro reserva, para contratação conforme necessidade.

Para nível médio, o edital conta com 40 vagas, distribuídas entre os cargos de Agente Fiscal (20) e Auxiliar Administrativo (20). Os aprovados irão atuar, em ambos os casos, por 40 horas por semana. O salário inicial é de R$2.217,45.

O restante, 100 vagas, serão distribuídas em cargos de ensino superior. Do total, 20 serão oferecidas para distribuídas para cada um deles: advogado, contador, jornalista, técnico em informática e médico veterinário fiscal. Os salários iniciais oscilam entre R$3.003,87 e R$8.035,06. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Além dos salários, os aprovados contarão com vale-transporte e benefícios como vale-alimentação, no valor de R$1.099,92, e auxílio médico-hospitalar.

As oportunidades são para a unidade de Campo Grande MS.



Inscrição concurso CRMV MS 2021/2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 13 de dezembro, por meio do site do Instituto Quadrix . A taxa de inscrição custa R$48 (nível médio) ou R$55 (nível superior).

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa, no site da banca, até as 18h do dia 19 de novembro.

Etapas e Provas

O concurso do CRMV MS 2021/2022 vai contar com provas objetivas (para todos), prova discursiva (para todos) e avaliação de títulos (somente nível superior). As etapas ocorrerão em Campo Grande (MS).

A prova objetiva será aplicada no dia 30 de janeiro de 2021, no turno da tarde, com quatro horas de duração. Serão cobradas, ao todo, 120 questões, da seguinte forma:

Conhecimentos Básicos (40 questões)

Língua Portuguesa;

Noções de Informática (exceto para o técnico de informática);

Raciocínio Lógico e Matemático; e

Língua Inglesa (somente para o técnico de informática).

Conhecimentos Complementares (30)

Legislação e Ética na Administração Pública; e

Legislação do Sistema CFMV/CRMVs.

Conhecimentos Específicos (50)

Para ser aprovado, os inscritos vão precisar alcançar nota igual ou superior a oito pontos na área de Conhecimentos Básicos, seis pontos ou mais na parte Complementar, dez pontos na Específica e 30 pontos na prova completa.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.