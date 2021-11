Concurso CRP 9ª Região 2021/2022 tem banca, cargos e salários confirmados

O Conselho Regional de Psicologia do Estado de Goiás, que compreende a 9ª Região, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRP 9ª Região 2021/2022). Nesta sexta-feira, 05 de novembro, o extrato de contrato entre a banca organizadora, o Instituto Quadrix, e o órgão foi publicado.

Sendo assim, a abertura do concurso público se aproxima e não deve demorar de sair. A banca organizadora, inclusive, já adiantou e confirmou os cargos e salários que serão oferecidos. A cidade de lotação dos aprovados também foi revelada.

De acordo com informações da banca organizadora, para nível médio, as chances foram ofertadas no cargo de assistente administrativo. A função tem salário inicial de R$1.977,87, além dos benefícios que serão informados no edital.

Para nível superior, as oportunidades serão oferecidas no cargo de analista administrativo, analista financeiro e analista de fiscalização e orientação. O salário foi de R$3.168,17, mais benefícios.

Está confirmado que os aprovados neste concurso serão lotados em Goiânia. O Conselho Regional de Psicologia da região realizará as contratações dos aprovados por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



Último concurso CRP-9

O último concurso CRP-9 foi aberto em 2012. Na ocasião, o edital trouxe 88 vagas, sendo oito imediatas e 80 no cadastro reserva, nos cargos de assistente administrativo (nível médio), analista administrativo e analista financeiro (ambos de nível superior). O Instituto Quadrix organizou o edital. Na ocasião, o concurso contou com vagas para Palmas (TO) e Goiânia (GO).

Além dos salários ofertados, os aprovados contaram com vale-transporte, vale-alimentação e auxílio saúde.

O concurso contou com provas objetivas, de redação e práticas. No exame de múltipla escolha, foram cobradas 50 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Noções de informática; Legislação; e Conhecimentos Específicos.

Quem foi aprovado na prova objetiva teve sua redação corrigida. Nessa parte, candidato deveria elaborar um texto, entre 15 e 30 linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora.

Os habilitados realizam então a prova prática, que consistia na avaliação de conhecimentos do uso de recursos específicos e ferramentas computacionais dos softwares do Pacote Office (Word, Excel e PowerPoint) em uma das seguintes versões: 2003, 2007 ou 2010.

A validade do concurso foi de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.