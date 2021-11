Concurso Guarda Municipal de Palmas TO 2022: EDITAL iminente

No estado do Tocantins, a Prefeita de Palmas (Cinthia Ribeiro) informa que o novo edital de concurso público para Guarda Municipal, que seria publicado este ano, ficará para 2022. A confirmação foi feita via vídeo publicado nas suas redes sociais, na última quarta-feira, 3.

Segundo a prefeita, o edital está iminente, tendo já concluído todas as etapas, como escolha da banca, definição das vagas e elaboração do documento.

“A Prefeitura de Palmas precisa de concurso? Precisa. Por que o concurso da Guarda Metropolitana não veio? Porque nós temos uma Lei Federal 173, uma Lei Complementar, que nos impossibilita de contrair novas dívidas e novos compromissos, como também fazer concursos ainda este ano. Nós temos um planejamento para várias categorias e vamos fazer!”, disse a prefeita.

O novo edital contará com 50 vagas imediatas mais cadastro reserva, que deve contar com mais 50 vagas. O certame exige o ensino médio completo e idades entre 18 e 45 anos. A banca organizadora será a Fundação Vunesp que será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Atribuições



Você Pode Gostar Também:

I – zelar pelas instalações e equipamentos disponíveis em seu setor; II – orientar os subordinados quanto ao trato com o público, apresentação individual, continência, postura profissional adequada, pontualidade, assiduidade e cumprimento das ordens legais e regulamentares; III – verificar constantemente a apresentação individual, bem como o uso correto do uniforme e equipamentos e de seus subordinados; IV – participar aos superiores hierárquicos quaisquer irregularidades de que venha a ter conhecimento; V – levar ao conhecimento de seu superior, depois de apuradas, todas as ocorrências que não lhe seja possível resolver; VI – encaminhar imediatamente ao superior os documentos ou medidas que dependam de sua decisão; VII – encaminhar ao seu superior o Guarda Civil Municipal que apresentar problemas de ordem pessoal ou de baixo rendimento profissional; VIII – orientar e fiscalizar os Guardas Civis Municipais sob sua responsabilidade na execução das ordens e determinações superiores; entre outras atividades.