Concurso Igeprev PA 2021: Saiu o aviso de escolha da banca! Veja!

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso Igeprev PA 2021) ainda este ano. O órgão vai começar a dar início ao processo de escolha da banca do certame. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do estado desta sexta-feira, 12 de novembro.

O aviso é por conta das instituições interessadas em organizar já comecem a enviar suas propostas para organização do certame. De acordo com o texto, a abertura das propostas está marcada para 04 de janeiro, às 9 horas, na sede da SEPLAD. Em breve o projeto básico com todas as informações deve ser disponibilizado.

“Contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de Concurso Público para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em cargos de Nível Médio e Superior do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.”

Um novo concurso IGEPREV-PA deverá ser para o preenchimento de 21 vagas, quantitativo de postos vagos no Instituto atualmente. As oportunidades serão distribuídas por carreiras de níveis médio e superior, dispostas da seguinte forma:

Assistente Administrativo – nível médio – 11 vagas;

Técnico Previdenciário A – nível superior – 05 vagas;

Técnico em Administração e Finanças – nível superior – 04 vagas;

Analista de Investimentos – nível superior – 01 vaga.



Você Pode Gostar Também:

As vagas do concurso têm os seguintes requisitos, conforme cargo:7

Técnico previdenciário A : graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Sociologia ou Ciências Sociais;

: graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Sociologia ou Ciências Sociais; Técnico em Administração e Finanças : graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Sociologia, Ciências Sociais ou Biblioteconomia;

: graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Sociologia, Ciências Sociais ou Biblioteconomia; Analista de investimento: graduação em Economia, Matemática, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis ou Ciências Atuariais.

Além da graduação, os cargos exigem que os candidatos tenham cadastro nos conselhos reguladores de suas respectivas profissões, com exceção apenas para quem é graduado em Direito.

Ainda é preciso realizar os trâmites iniciais antes da publicação do edital do concurso, como formação de comissão organizadora e escolha de banca. Todos esses processos serão coordenados pela Seplad PA, que será a responsável pela organização e realização do concurso.

Após mais de um ano sem abrir o certame, a própria Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) confirmou a previsão de abertura do edital. Além deste, outros 18 órgãos deverão ter seleções ainda em 2021.

No fim de 2019, o Ministério Público (MP-PA) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a regularização do quadro de pessoal da autarquia.

O acompanhamento dessa regularização deve ser feita através de aprovação da lei de reestruturação do instituto e pela abertura de concurso para cargos a serem criados, conforme publicação no Diário Oficial do Pará do dia 27 de novembro.

O objetivo do novo concurso para o Instituto é realizar o preenchimento de carreiras efetivas da autarquia, aos quais os servidores têm estabilidade. Até o momento, o IGEPREV não se pronunciou sobre a restruturação e recomendação do Ministério Publico.

Agora, o próximo passo será a publicação da portaria autorizativa da seleção no Diário Oficial do Estado. Após isso, uma comissão organizadora será formada com o objetivo de acompanhar e fiscalizar todas as etapas do concurso, desde a elaboração do projeto básico até a homologação dos resultados finais.

O projeto básico, também conhecido como termo de referência, funciona como um espelho para o edital, uma vez que traz diversas informações importantes sobre o concurso, como cargos, vagas, cronograma, salários e etapas.

Em 2019, o Instituto já realizou um processo seletivo simplificado com 74 vagas em cargos de níveis médio e superior. As oportunidades foram para os cargos de assistente administrativo, analista de investimentos, técnico de administração e finanças, técnico em arquivologia. Além de técnico em comunicação social, técnico em gestão de informática, técnico previdenciário A e técnico previdenciário B.

Os salários chegaram a R$1.364,95 (assistente administrativo) e R$4.245,29 (para os demais cargos).

Último concurso IGEPREV PA foi aberto em 2018

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará abriu concurso para preencher 74 vagas em cargos de ensino superior. O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) teve a responsabilidade do certame.

De acordo com o edital de concurso IGEPREV/PA, as oportunidades foram destinadas ao cargo de Técnico Previdenciário A (52), Técnico Previdenciário B (03), Técnico de Estatística (01), Analista de Investimentos (03) e Técnico de Administração e Finanças (15). Os salários oferecidos variavam entre R$ 3.266,84 e R$ 4.245,29, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O concurso IGEPREV-PA 2018 contou com prova objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter meramente classificatório.

Sobre

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev, criado pela Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria de Estado de Administração Pública, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e dos Fundos Financeiro de Previdência do Estado do Pará e Previdenciário do Estado do Pará (Finanprev e Funprev).

Conforme dispõe o art. 60-A, da Lei Complementar nº 39/2002, compete ao Igeprev: I – executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência; II – executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários; III – processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata a Lei Complementar nº 039, de 9 de janeiro de 2002; IV – acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário; V – gerenciar o Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará – Funprev.