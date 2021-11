Concurso PC MG 2021/2022 vai abrir 165 vagas para área Administrativa

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC MG 2021/2022) em breve. Após a publicação do edital da corporação para área policial, um novo certame será divulgado, agora para área administrativa. Estão previstas nada menos que 165 vagas.

O novo edital de concurso da PC-MG para Área Administrativa vai contar com oportunidades para os cargos de Técnico Assistente (de nível médio) e Analista (de nível superior). Ainda não há uma data concreta para publicação do edital.

No entanto, já se sabe o concurso já está sendo preparado e o edital está próximo de sair, segundo informações da delegada-geral, Irene Angélica Franco e Silva Leroy, ao site Folha Dirigida.

“Encontra-se na fase preparatória do edital. Contudo, ainda não há previsão de datas, que serão informadas pelos responsáveis por esta tramitação, à medida que os trabalhos avancem”, disse.

De acordo com informações da delegada-geral, a chegada dos novos policiais rejuvenesce a PC MG.



“Eles serão importantes, pois irão recompor a nossa força de trabalho e fortalecerão a nossa instituição, contribuindo para um serviço público prestado com maior qualidade”.

De acordo com informações da PC-MG, os aprovados nas carreiras administrativas poderão ser lotados no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e na própria instituição. Ainda não há uma banca oficializada, mas é bem possível que a Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc) seja a escolhida, assim como ocorreu nos últimos concursos.

O concurso da PC-MG para área administrativa

É importante destacar que este novo concurso público da Polícia Civil de Minas Gerais contará com oportunidades somente para área Administrativa.

Conforme informado pela corporação, a distribuição das vagas já está pronta.

Técnico Assistente da Polícia Civil

O cargo de Técnico vai contar, ao todo, com 114 vagas. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá possuir nível médio completo (no caso das vagas para área administrativa) ou ensino médio profissionalizante em área de conhecimento específica, como Enfermagem, Radiologia e outras. O salário inicial será de R$1.178,94 (30 horas semanais) e R$1.729,10 (40 horas semanais).

O profissional do cargo é responsável por executar as tarefas de apoio técnico, administrativo e logístico, atuando no suporte às atividades de educação e saúde, efetuando atendimentos e prestando informações ao público. Além disso, deverá ter responsabilidade pela condução de veículos, coleta de impressões digitais e dados biográficos para a identificação civil, realização de vistoria e coleta de dados para o registro e o licenciamento de veículo automotor e para a habilitação de condutor, compatíveis com o nível intermediário de escolaridade, em particular o exercício de atividades de apoio logístico em órgãos e unidades da Polícia Civil.

No último concurso, realizado em 2013, foram abertas oportunidades para as especialidades administrativa; de Consultório Dentário; técnico em Enfermagem; técnico em Patologia Clínica; e técnico em Radiologia. A prova do cargo contou com 60 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (10), Direitos Humanos (10), Noções de Informática (10) e Conhecimentos Específicos (30).

Analista da Polícia Civil Já o cargo de Analista vai abrir um total de 51 vagas. Para concorrer, o candidato precisa possuir nível superior. Lembrando que é possível que exija especialização em alguma área. O salário inicial do cargo é de R$1.964,89 (30 horas semanais) e R$3.143,83 (40 horas). O Analista da Polícia terá responsabilidade de executar as atividades de natureza administrativa nas áreas contábil, jurídica, estatística, tecnológica, biblioteconômica, de cerimonial, de relações públicas, de informação, de comunicação, de gestão, de logística, de engenharia e arquitetura, de educação. Além de saúde e psicossocial, em especial as funções de identificação civil, registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor, compatíveis com a respectiva formação em nível superior de escolaridade. No último concurso, aberto em 2013, foram oferecidas 415 vagas para a carreira. Foram oferecidas oportunidades para ingresso nas especialidades de Administração de Empresas; Administrativo (Gestão Pública); Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciência da Informação; Ciências Contábeis; Comunicação Social; Direito; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia de Telecomunicações; Estatística; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Nutrição; Pedagogia; Psicologia; Serviço Social; Tecnologia da Informação; Odontologia; e Medicina.

Na prova objetiva, a banca cobrou 60 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (10), Direitos Humanos (10), Noções de Informática (10) e Conhecimentos Específicos (30).