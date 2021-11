Concurso PC RR 2021/2022: Governador diz que processo está em andamento

Cresce a expectativa de abertura de novo edital de concurso público da Polícia Civil de Roraima (Concurso PC RR 2021). De acordo com o governador do Estado, Antônio Denarium, os órgãos responsáveis já estão elaborando as manifestações para publicação do edital acontecer no mais breve possível.

No dia 11 de outubro, o Governador do Estado, Antonio Denarium, recebeu deputados e representantes sindicais para tratar sobre o certame da corporação.

A previsão é que o concurso da PC-RR seja aberto no próximo ano.

“Em 2022, teremos um novo concurso público para a categoria. Já autorizei a contratação da banca organizadora do certame”, consta em publicação nas redes sociais do governador .

O chefe do executivo estadual já autorizou a abertura de novo concurso público. O anúncio ocorreu no dia 19 de julho, durante comemoração aos 17 anos da posse da primeira turma de policiais civis do Estado.



O quantitativo de vagas do novo concurso PC-RR ainda não foi informado. No entanto, o governador confirmou que o edital de concurso será para o preenchimento de cargos vagos na corporação. Após a autorização, a PC-RR vai continuar com os estudos e preparativos do edital.

“Autorizei a proposta apresentada pela Polícia Civil de ocupação de vagas disponíveis no quadro da Polícia Civil. Com a autorização, será dada a continuidade nos estudos para a elaboração do edital do concurso público para a Polícia Civil a ser lançado brevemente”, disse o governador. A expectativa é que o concurso seja divulgado em 2022.

“Em 2022, teremos um novo concurso público para a categoria. Já autorizei a contratação da banca organizadora do certame. Estudem bastante que a oportunidade está chegando”, disse.

O Governador do Estado também já assinou um decreto para criação de uma comissão para elaboração do projeto para reestruturação da Polícia Judiciária. O grupo terá 9 pessoas com prazo de 60 dias para conclusão dos trabalhos.

Para o delegado Geral da Polícia Civil, Herbert de Amorim Cardoso, todas as ações anunciadas marcam a história da corporação.

“Teremos a oportunidade de modernizar a estrutura da Polícia Civil e, principalmente, nos foi autorizado dar continuidade nos estudos de elaboração do edital do concurso da Polícia Civil, um anseio antigo e que em breve se tornará realidade”.

O concurso PC RR 2021/2022

O concurso da Polícia Civil PC RR já havia sido confirmado em maio durante visita do governador ao Sindicato dos Policiais Civis de Roraima (Sindpol RR).

“Governador Antônio Denarium visita Sindicato dos Policiais Civis e fala sobre reestruturação da Polícia Civil, inclusive da realização de concurso público para início de 2022”, disse o Sindpol em suas redes sociais.

A expectativa é que o concurso possa ser divulgado com 330 vagas, as mesmas que foram anunciadas em edital em 2018. O concurso, posteriormente, acabou sendo cancelado por conta da grave crise financeira. Sendo assim, o preenchimento dessas oportunidades ainda está pendente.

Em julho, o delegado-geral da corporação, Herbert Amorim Cardoso, afirmou que a corporação já estava finalizando pendências do último edital, cancelado em 2019, para após isso, formar a comissão organizadora do concurso, o que acabou de acontecer.

De acordo com informações da Polícia Civil de Roraima, a corporação já tem autorização do Governo do Estado para dar inícios aos trâmites da seleção.

“A Polícia Civil de Roraima informa que o Governo do Estado está sensível à necessidade da realização do concurso público para provimento de vagas, no sentido a ampliar o efetivo da Instituição. Reforça ainda que o governador, Antonio Denarium, já autorizou a realização dos estudos para apontar os impactos econômicos, quantitativos de cargos e número necessário de vagas por cargos, para verificar a viabilidade do certame,” disse ao site Folha Dirigida.

A expectativa é que o novo edital de concurso da PC-RR tenha o mesmo formato do último concurso, que visava o preenchimento de 330 vagas em cargos de níveis médio e superior. A definição somente após os estudos da comissão.

Último Concurso PC RR contou com vagas de níveis médio e superior

Publicado em agosto de 2018, o concurso Polícia Civil RR ofereceu 330 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades foram ofertadas para capital e interior.

O edital do concurso da Polícia Civil de Roraima foi divulgado com 330 vagas distribuídas entre os cargos de Delegado de Polícia Classe Substituta (35 vagas), Médico Legista 06 vagas), Odonto-Legista (02 vagas), Perito Criminal (14 vagas), Escrivão (120 vagas), Agente de Polícia Civil (100 vagas), Perito Papiloscopista (15 vagas), Auxiliar de Perito Criminal (23 vagas) e Auxiliar de Necropsia (15 vagas).

A carreira de Perito Criminal de Polícia Civil Classe Inicial tem suas vagas distribuídas por especialidade (área): Engenharia Mecânica (02 vagas), Engenharia Civil (01 vaga), Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica (02 vagas), Química, Engenharia Química ou Farmácia (01 vaga), Ciências Contábeis (02 vagas), Engenharia Florestal (01 vaga), Geologia (01 vaga), Física (01 vaga) e Computação Científica ou Sistemas de Informação (03 vagas).

A remuneração dos cargos, na época em que o edital foi publicado, variava entre R$3.035,16 e R$18.387,42.

O concurso público da Polícia Civil/RR contou com duas fases. A primeira fase do concurso público compreendeu as etapas de provas objetivas, discursivas, exame psicotécnico, prova de capacidade física, prova oral, prova de títulos e investigação. Já a segunda fase foi composta de curso de formação.

O edital previa:

Primeira fase do concurso PC RR 2018

provas objetivas, de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Fundação VUNESP, para todas as carreiras;

prova discursiva, de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Fundação VUNESP, para a carreira de Delegado de Polícia Classe Substituta;

prova discursiva, de conhecimentos gerais (PROVA DE REDAÇÃO), de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Fundação VUNESP, para as carreiras de: Médico Legista de Polícia Civil Classe Inicial, Odonto-Legista de Polícia Civil Classe Inicial, Perito Criminal de Polícia Civil Classe Inicial (Várias Especialidades), Escrivão de Polícia Civil Classe Inicial, Agente de Polícia Civil Classe Inicial e Perito Papiloscopista de Polícia Civil Classe Inicial;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade da VUNESP, para todas as carreiras; exames médicos, para todas as carreiras, de caráter eliminatório, serão realizados por junta médica composta de membro da Junta Médica do Estado de Roraima sob organização da VUNESP;

prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade da VUNESP, para as carreiras de Delegado de Polícia Civil Classe Substituta e Agente de Polícia Civil Classe Inicial;

prova oral, para a carreira de Delegado de Polícia Civil Classe Substituta, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Fundação VUNESP;

prova de títulos, para as carreiras de Delegado de Polícia Civil Classe Substituta, Médico Legista de Polícia Civil Classe Inicial, Odonto-Legista de Polícia Civil Classe Inicial, Perito Criminal de Polícia Civil Classe Inicial (Várias Especialidades) de caráter classificatório, de responsabilidade da Fundação VUNESP;

investigação relativa aos aspectos moral e social, para todas as carreiras, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Estado de Roraima.

Segunda fase do concurso PC RR 2018

Curso de Formação Profissional, ministrado pela Escola de Polícia Civil, com duração de 6 meses e carga horária mínima de 960 horas/aula, de caráter eliminatório, o qual no interesse e a critério justificado da Administração Superior da Polícia Civil, poderá ter sua duração reduzida para até quatro meses, de forma intensiva, observando-se a carga horária mínima de setecentos e vinte horas/aula e, Prova Final, versando sobre o conteúdo programático das disciplinas ministradas no Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Estado de Roraima.

Informações do último concurso

Concurso : Polícia Civil de Roraima

: Polícia Civil de Roraima Banca organizadora: a definir

Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas: a definir

a definir Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

Provas : a definir

: a definir Situação : EDITAL PREVISTO

