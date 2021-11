Concurso PM SP 2022: Edital autorizado com 220 vagas de oficiais

A Polícia Militar do Estado de São Paulo vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM SP 2021/2022) em breve. Foi autorizado nesta sexta-feira, 12 de novembro, mais um edital da corporação para o preenchimento de 220 vagas na carreira de aluno-oficial. O aval foi publicado no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o despacho, os oficiais terão ingresso no ano de 2022. Veja o texto de autorização do novo concurso PM-SP para Oficiais 2022:

“No processo PMESP-EXP-2021-02272, sobre autorização para abertura de concurso público: “Diante dos elementos de instrução do expediente, da manifestação do Secretário da Segurança Pública e dos pronunciamentos da Secretaria de Orçamento e Gestão, autorizo a Polícia Militar do Estado de São Paulo a adotar as providências necessárias à abertura de concurso público para o Curso de Formação de Oficiais – CFO, com 220 vagas de Aluno-Oficial PM, para ingresso no Quadro de Oficiais Policiais Militares, no exercício de 2022, observadas as disponibilidades orçamentárias e obedecidos os demais preceitos legais e regulamentares atinentes à espécie.”

Além da escolaridade de nível médio, o candidato deverá ter de 17 a 30 anos e altura mínima de 1m55 (mulher) e 1m60 (homens). As vagas geralmente são ofertadas para Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

O aluno-oficial da PM SP conta com remuneração inicial de R$3.268,33, composta pelo vencimento de R$1.262,23 mais Regime Especial de Trabalho Policial no valor de R$1.262,23, além de insalubridade equivalente a R$743,87. O valor aumenta após a promoção a 2ª Tenente PM, podendo receber R$6.705,51 mensais.

O aluno-oficial, cumprindo as condições para a posse o Aluno-Oficial PM cursará a graduação, Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, de forma sequencial e consecutiva, que se destina a formar, com solidez teórica (Ciência Política, Didática, Sociologia, Gestão de Finanças etc) e prática (Educação Física, Técnicas de Direção Policial Preventiva, Procedimentos Operacionais Padrão, Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método Giraldi, Ordem Unida, Maneabilidade Básica à Cavalo etc), o profissional ocupante do posto inicial de Oficial, tornando-o apto à gestão e comando de pessoas e análise e administração de processos, por intermédio da utilização ampla de conhecimentos na busca de soluções para os variados problemas pertinentes às atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva, em conformidade com a filosofia de polícia comunitária e direitos humanos, além de outras definidas em lei.

O concurso PM SP 2021/2022 para Oficiais

O concurso da Polícia Militar de São Paulo PM/SP deve contar com as seguintes etapas:

Prova Objetiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social , da Reputação e da Idoneidade, de caráter eliminatório;

, da Reputação e da Idoneidade, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório.

O exame objetivo deverá contar com 80 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma, distribuídas da seguinte forma:

Ciências Humanas e suas Tecnologias – 20 (vinte) questões : História: (06); Filosofia (04); Sociologia (04); Geografia (06);

: História: (06); Filosofia (04); Sociologia (04); Geografia (06); Linguagens e Códigos – 24 questões : Língua Portuguesa e Interpretação de texto (18 questões); Língua Inglesa ou Espanhola (06);

: Língua Portuguesa e Interpretação de texto (18 questões); Língua Inglesa ou Espanhola (06); Matemática e Ciências da Natureza – 30 questões : Matemática (12); Física (06); Química (06); Biologia (06); e

: Matemática (12); Física (06); Química (06); Biologia (06); e Conhecimentos Específicos – 06 questões: Noções de Administração Pública (02) e Noções Básicas de Informática (04).

A aplicação dos Exames de Aptidão Física deve ser realizada sob responsabilidade da Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O teste físico, de caráter eliminatório, deve ser composto, além da aferição de altura, pelos seguintes exames:

teste de flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para homens e isometria na barra fixa para mulheres;

resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);

corrida de 50 (cinquenta) metros;

corrida de 12 (doze) minutos; e

prova de habilidade específica, composta por uma prova de natação.

Informações do concurso

Concurso : Polícia Militar de São Paulo

: Polícia Militar de São Paulo Banca organizadora : a definir

: a definir Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 220

: 220 Remuneração : R$ 3.268,33, podendo chegar ao valor de R$6.705,51

: R$ 3.268,33, podendo chegar ao valor de R$6.705,51 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Link do último edital