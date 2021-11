Concurso POLITEC MT 2021: Edital deve sair até dezembro, diz Governador

Cresce a expectativa de realização de um novo edital de concurso público para Politec-MT. A Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado do Mato Grosso tem previsão de publicar o seu edital até dezembro. A informação foi dada pelo governador do Mato Grosso, Mauro Mendes.

Em resposta aos seguidores pelas redes sociais, ele disse:

“O edital desse concurso deve ser divulgado até o final do ano pela Seplag.”

Lembrando que o concurso já tem comissão formada. O grupo de trabalho formado terá a responsabilidade de fiscalizar, realizar e organizar as principais etapas da seleção. A comissão do anunciada em edição extra do Diário Oficial do último dia 17 de agosto.

Presidente:



Jaime Trevizan Teixeira, perito oficial criminal, Politec.

Membros:

Mairo Fábio Camargo, perito oicial criminal, Politec;

Eduardo Andraus Filho, perito oficial médico legista, Politec;

Felipe da Silva Bereta, analista administrativo da área meio, Seplag;

Jeusa Nascimento Azevedo Nespoli, técnico administrativo da área meio, Seplag.

O concurso já tem orçamento aprovado para 229 vagas. A AL-MT, no início de janeiro, aprovou a emenda que garantia recursos financeiros para publicação de vários editais na área de Segurança, entre eles a Politec, com 229 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

142 de papiloscopista

46 de médico legista

24 de técnico de necropsia

09 de perito oficial criminal

08 de odontolegista

Todos os cargos citados exigem nível superior. Os salários dos cargos atualizados ainda não foram informados. Entretanto, de acordo com dados de 2017, os salários iniciais chegam a R$3 mil, variando conforme a carga horária:

quem trabalha por 30 horas semanais, recebe R$2.898,11

e os que trabalham 40 horas recebem R$3.864,16.

Último edital

O último edital do concurso, publicado em 2017, foi aberto para os cargos de Papiloscopista e Técnico em Necropsia da Politec-MT. O certame visava a formação de cadastro reserva.

Para ambos os cargos foi exigido ensino superior completo em qualquer área. O concurso contou, ao todo, com prova objetiva, avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social.

No exame de múltipla escolha do concurso, os candidatos tiveram que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, História e Geografia de Mato Grosso e Atualidades, Legislação, Ética e Filosofia, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

Para perito, o último edital foi aberto em 2013, quando foram abertas 190 vagas, sendo 106 para perito oficial criminal, 81 vagas para médico legista e três para oficial odontolegista.

A seleção, sob organização da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab), contou com prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; avaliação psicológica; e investigação social, ambas de caráter eliminatório.

Na prova de múltipla escolha, os candidatos responderam a 100 questões divididas entre Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Noções de Direito, Noções de Gestão Pública e Legislação Básica, Noções de Informática e Raciocínio Lógico), Conhecimentos Gerais (Ética e Filosofia, História e Geografia de Mato Grosso e Atualidades) e Específicos.