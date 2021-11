Concurso Prefeitura de Salto do Lontra – PR tem inscrições até nesta sexta-feira (19)

Edital oferece vagas de nível superior em diversas especialidades na área da saúde

A Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, no estado do Paraná, tem inscrições até nesta sexta-feira (19). O edital de concurso público tem por objetivo preencher vagas de nível superior em diversas especialidades na área da saúde.

As oportunidades são para os cargos de Médico Cardiologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Plantonista (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Ginecologista/Obstetra (1); e Médico Ortopedista (1).

O salário oferecido será no valor de R$ 9.584,81, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Instituto Brasil. O valor da inscrição está fixado em R$ 100,00.



PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática, legislação, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão realizadas no dia 28 de novembro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2021