Concurso Sead GO 2022: EDITAL está autorizado com 329 vagas

Governo autoriza novo edital com 329 vagas na Secretaria de Administração de Goiás oferta vagas

O governador Ronaldo Caiado autorizou a abertura de um novo edital de concurso público na Secretaria de Administração de Goiás (Sead GO) com 329 vagas em diversas especialidades. O chefe do executivo assinou a autorização na última quarta-feira, 17 de novembro de 2022.

Confira abaixo as oportunidades:

agrimensura;

arquitetura;

engenharia;

licitações e contratos; e outras.

O salário inicial de R$4.838,66, mais R$500 de auxílio-alimentação. Mais informações devem ser anunciadas em breve, como formar comissão organizadora, que ficará responsável pelo processo de escolha da banca.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.



Segundo o secretário Francisco Sérvulo Nogueira, os prazos que constam na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 o concurso Sead GO receberia seus servidores já em junho de 2022.

Informações do concurso

Concurso : Secretaria de Administração de Goiás (Sead GO)

: Secretaria de Administração de Goiás (Sead GO) Banca organizadora : a definir

: a definir Vagas : a definir

: a definir Escolaridade : a definir

: a definir Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Edital: previsto 2022