Concurso TCE RJ 2021: Saiu o regulamento para técnico e analista!

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro se prepara para abrir um novo edital de concurso público (Concurso TCE RJ 2021) para servidores e procurador.

No caso de servidores, o concurso do TCE-RJ já conta com regulamento dos cargos de técnico e analista, que devem ter os seus documentos publicados em breve. O regulamento consta diversas informações importantes sobre o certame, como, por exemplo, a distribuição das vagas, os requisitos e etapas do concurso.

O concurso do TCE-RJ vai contar com 10 vagas para Técnico. Segundo informações do regulamento publicado, o quantitativo de oportunidades serão oferecidas da seguinte maneira:

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter o nível médio, ou técnico equivalente, em escola oficial ou reconhecida.

A validade do concurso está confirmada: um ano, contado a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

O concurso do TCE-RJ para técnicos vai contar com prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; e prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório.

No caso da prova objetiva, o exame será dividida em duas partes, sendo elas Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos, cujas disciplinas serão reveladas no edital.

No caso da prova prova discursiva, a prova terá questões sobre as disciplinas relacionadas com conhecimentos específicos

No caso de Analista, o regulamento confirma também 10 vagas para a carreira. As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Carreira Cargo Ampla Deficientes Negros e índios Hipossuficientes economicamente Total Analista de Controle Externo Tecnologia da Informaçã 7 1 1 1 10

Está confirmado que para concorrer ao cargo de analista, o candidato será ter concluído curso de nível superior específico, de acordo com a especialidade do cargo.

O regulamento confirma que serão aplicadas prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; e prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório.

Neste concurso, o prazo de validade também será de um ano, contado a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

A comissão do concurso já foi formada. Cada publicação foi feita para um cargo, que devem ter editais publicados separadamente. Cada concurso conta com 10 vagas autorizadas. A portaria confirma que serão abertas 10 vagas para cada carreira. Além disso, exemplifica que será para analista da área organizacional na especialidade de Tecnologia da Informação (TI).

A portaria confirma a comissão dos concursos:

Comissão do cargo de procurador já foi formada

O presidente do órgão, o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, autorizou a formação de comissão do novo certame para a carreira de procurador. A composição do grupo foi divulgada oficialmente.

A portaria, publicada no Diário Oficial, designa os membros da comissão. A conselheira vice-presidente Marianna Willeman será a presidente da comissão e Henrique Cunha de Lima, procurador-geral do Ministério Público de Contas do TCE RJ, será o vice-presidente.

O grupo de trabalho ainda contará com os membros Aline Pires Carvalho – procuradora do MPC do TCE RJ; Leonardo Fiad – procurador do TCE RJ; Talita Dourado Schwartz – analista de controle externo do TCE RJ; Marcio Huguenin Dutra França – técnico do TCE RJ; e Alfredo HIlário de Souza – advogado e representante da OAB do RJ.

Autorização

As autorizações dos concursos foram publicadas. Sendo assim, os novos editais estão autorizados de maneira oficial. Agora, o órgão pode iniciar os trâmites de abertura da seleção.

As resoluções do Conselho Superior de Administração foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 21 de junho.

A primeira autorização é para os editais de técnico e analista, com dez vagas cada. Já a segunda, concede o aval para a seleção de procurador, que tem cinco vagas confirmadas para a carreira.

Além da abertura dos editais de concursos, o presidente do tribunal, o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, ainda autoriza instituir as comissões organizadoras de ambos os concursos públicos. O grupo de trabalho terá missão de elaborar proposta de regulamento do concurso; acompanhar as fases e etapas do certame; e apresentar proposta quanto à homologação do resultado final do concurso.

O órgão poderá preencher 25 vagas, distribuídas entre analista na área de Tecnologia de Informação (TI) – 10 vagas; técnico – 10 vagas; e Procurador – 05 vagas.

Concurso em andamento

O último concurso do TCE-RJ foi retomado em novembro, após ser suspenso por conta da pandemia. O certame está nas últimas etapas. A banca é o Cebraspe, antigo Cespe/UnB.

O edital saiu em janeiro de 2020, com 40 vagas para a carreira de analista de controle externo, de nível superior completo na respectiva especialidade, com exceção da especialidade Controle Externo, para a qual podem concorrer graduados em qualquer curso; além de comprovar dois anos de prática profissional.

O edital trouxe oportunidades para as áreas de ciências contábeis; controle externo; direito; e tecnologia da informação.