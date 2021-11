Concurso TJ RS 2021/2022: Edital para oficial e analista tem banca definida

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TJ RS 2021/2022). A banca organizadora foi definida, conforme documento publicado no Diário Oficial, edição do dia 16 de novembro. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) foi o escolhido.

O documento, no entanto, oficializando a escolha da banca ainda precisa ser homologado e publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Após isso, o contrato entre as partes deve ser assinado.

A expectativa é que o edital de concurso do TJ-RS seja publicado ainda este ano, conforme informou o vice-presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Rio Grande do Sul (Abojeris), Valdir Bueira, no último dia 11 de novembro.

“Há promessa, por parte da Administração, de que sairá um novo edital, independente do aproveitamento ou não, de um novo concurso de oficial de justiça. A ideia da Administração é publicar esse edital ainda este ano, para realizar o concurso (etapas) no ano que vem”, disse Valdir Bueira.

O edital de concurso TJ-RS vai contar com oportunidades para os cargos de oficial de justiça estadual e analista do poder judiciário, na área de Serviço Social.



No caso de Oficial de Justiça, o requisito de ingresso para a carreira será alterado, passado do nível médio para o superior em Ciências Jurídicas e Sociais (bacharelado). A alteração segue o que diz respeito ao Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Judiciário Estadual.

No caso do cargo de assistente social judiciário, o candidato deverá possuir nível superior na área. O vencimento inicial foi de R$6.912,07, mas os profissionais ainda recebem adicionais e gratificações. O oficial, por sua vez, tem um vencimento básico de R$4.712,55, mas esse ganho também é elevado com as gratificações, chegando ao R$9 mil.

Último edital

O último edital de concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Concurso TJ-RS) foi publicado em julho de 2021. Na ocasião, o edital trouxe oportunidades para os cargos de técnico e analista judiciário, em cargos de nível médio/técnico e superior, respectivamente.

Foram abertas 02 oportunidades imediatas, sendo uma para técnico em Informática, de nível médio completo ou equivalente e com curso de aperfeiçoamento na área de Informática e experiência mínima de um ano na função. Os salários chegaram a R$4.712,55.

O edital também contou com oportunidades para analista judiciário na área de apoio especializado – Engenharia Civil. Nesse caso, para se candidatar era preciso ter a graduação na área e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). A remuneração é de R$7.352,93.