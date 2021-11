CondoConta abre vagas de emprego pelo país

A empresa CondoConta está disponibilizando 25 vagas para as áreas da tecnologia. Dentre as oportunidades, há chances para as funções de Contador, Analista de Suporte Técnico, entre outras. Confira, a seguir, como se candidatar!

CondoConta está contratando novos colaboradores

A CondoConta é um banco voltado para condomínios brasileiros. Criado no ano de 2019 por Rodrigo Della Rocca, Atílio Borges e Marcelo Cruz, o intuito da empresa é ajudar administradores e síndicos com o setor financeiro dos condomínios que são residenciais.

Quer fazer parte da equipe CondoConta? As vagas disponíveis para ocupação são diversas. A empresa oferece a opção do Remote First para todos os cargos, ou seja, o profissional contratado decide se quer trabalhar de maneira presencial ou home office.



Você Pode Gostar Também:

Caso opte pela modalidade presencial, o selecionado atuará no escritório da empresa que está situado na cidade de Florianópolis/SC. Confira, a seguir, algumas das oportunidades disponíveis:

Analista de Controladoria e RI;

Analista de QA Sr;

Analista de Segurança da Informação;

Analista de Suporte Técnico;

Assistente de Departamento Pessoal;

Contador;

Desenvolvedor Flutter;

Group Product Manager;

Product Marketing Manager;

Senior UX;

UX/UI Designer;

Entre diversas outras.

Para todos os cargos, a empresa exige formação técnica ou superior completa, além de experiência na função e Inglês Intermediário/Fluente.

Veja também: Page Interim tem 57 empregos temporários; veja salários

Como realizar sua Inscrição

Para os candidatos interessados em fazer parte da equipe CondoConta, é necessário realizar seu cadastro através do Link de Inscrição. Basta clicar no cargo pretendido, e preencher todas as informações.

Além dos salários compatíveis ao mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios aos colaboradores, entre eles: horários flexíveis, vale refeição, plano de saúde e Day Off (válido para posições presenciais).

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!