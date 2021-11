Confiança 0 x 0 Náutico – Empate péssimo para a dupla na Série B – Futebol Interior

Aracaju, SE, 09 (AFI) – Num confronto em que apenas o segundo tempo foi interessante, Confiança e Náutico não saíram de um empate sem gols na noite desta terça-feira, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A dupla vive situação distinta na tabela.

Com o resultado, o Confiança segue em situação delicada contra o rebaixamento. É o 18º colocado, com 35 pontos. Três pontos atrás do Brusque (16º, com 38) e que ainda jogará nesta noite contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Já o Náutico ficou ainda mais distante da briga pelo acesso. Os pernambucanos ficaram em oitavo lugar, com 49 pontos, seis atrás do CSA (4º, com 55 pontos) e que já jogou na rodada. Mas a distância pode aumentar, pois Goiás (5º), CRB (6º) e Guarani (7º) ainda jogam e, se vencerem, deixar o CSA para trás na classificação.

PRIMEIRO TEMPO HORRÍVEL

O primeiro tempo teve os dois times apáticos e sem criatividade para passar pelas defesas adversárias. O Náutico teve mais posse de bola, enquanto o Confiança esperou os contra-ataques para tentar algo a mais em campo.

Tanto é que a melhor chance do Náutico aconteceu apenas aos 20 minutos, quando Thassio cruzou na área e Álvaro, de carrinho, não conseguiu completar para o gol. Já o Confiança teve sua melhor chance aos 34, num cruzamento da esquerda em que Hernane Brocador finalizou, mas a bola desviou na zaga.

MAIS ANIMADO E COM CHANCES DE GOL

No segundo tempo, a partida ficou mais movimentada e os dois times tiveram mais chances de abrir o placar. Logo aos três minutos, Thassio cruzou da direita e Vinicius, sozinho, chutou para fora. Três minutos depois foi a vez do Confiança assustar em cabeceio de Hernanes e boa defesa de Anderson.

Em casa e motivado por seu torcedor, o Confiança foi mais efetivo com a bola nos pés e aos 23 minutos viu Neto Berola invadir a área e ser derrubado pelo volante Djavan. O árbitro não revisou o lance no VAR e não marcou o pênalti, para revolta dos jogadores e comissão técnica do time sergipano.

A pressão do Confiança seguiu até o final do jogo, mas o Náutico conseguiu se defender e garantiu pelo menos o empate fora de casa.

PRÓXIMOS JOGOS

O Confiança volta a campo na sexta-feira para enfrentar o CSA, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Enquanto o Náutico receberá o Sampaio Corrêa na segunda-feira, às 18 horas, nos Aflitos, em Recife (PE).