Confiança 0 x 1 Ponte Preta – A Série C é para apenas um! – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – A Ponte Preta garantiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Confiança, por 1 a 0, na tarde deste sábado, na Arena Batistão, pela penúltima rodada. De quebra, rebaixou o time alagoano.

O gol de Moisés fez a Ponte chegar aos 46 pontos e subir para o 16º lugar, abrindo cinco de vantagem para o Londrina, que abre a zona de rebaixamento. Já o Confiança estacionou nos 36 e, em penúltimo lugar, se juntou ao lanterna Brasil de Pelotas.

FEIO DE VER

O jogo começou estudado, tanto que a primeira chance foi criada apenas aos 18 minutos. Yago Henrique ficou com a sobra do escanteio e, de voleio, mandou por cima do travessão. A resposta do Confiança veio em falta cobrada por Álvaro. Ivan espalmou.

Aos 25, Rodrigão recebeu de Fessin, dominou no peito e bateu para fora. O nervosismo dos dois times ficava evidente em cada passe errado. Até por isso poucas chances foram criadas no primeiro tempo.

GOL CHORADO

Logo aos dois minutos da etapa final, Caíque Sá soltou a bomba e a bola explodiu na trave de Ivan. Não podendo sequer empatar para ter chances de escapar do rebaixamento, O Confiança voltou do intervalo em cima da Ponte.

A primeira chegada do time paulista no segundo tempo foi apenas aos 16 minutos em uma bomba de Rodrigão. Rafael Santos espalmou para escanteio. O jogo ficou aberto e a Ponte abriu o placar aos 28. Rodrigão fez a jogada e a bola sobou para Moisés, que driblou o goleiro e concluiu.

SÓ ADMINISTROU

Precisando da virada, o Confiança passou a dar espaços para o contra-ataque da Ponte. Aos 33, Matheus Anjos recebeu de Moisés e parou em Rafael Santos. O nervosismo bateu no time sergipano, que passou a ter um jogador a menos depois que Neto Berola foi expulso ao agredir, com um chute, o árbitro.

Em vantagem no placar e também em campo, a Ponte passou a administrar a posse da bola esperando o apito final. No último lance, Marcelinho chutou e Ivan garantiu a vitória e a permanência do time paulista na Série B.

PRÓXIMOS JOGOS

Agora, os dois times apenas cumprem tabela na última rodada da Série B, marcada para domingo, às 16 horas. A Ponte Preta recebe o Coritiba, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e o Confiança enfrenta o Remo, no Baenão, em Belém (PA).