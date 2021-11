Confiança 3 x 2 Brusque – Brocador mantém Dragão vivo contra a degola – Futebol Interior

Aracaju, SE, 06 (AFI) – Em uma noite inspirada de Hernane Brocador, o Confiança seguiu vivo na luta contra o rebaixamento ao vencer o confronto direto sobre o Brusque, por 3 a 2, de virada, na Arena Batistão, em Aracaju (SE), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A vitória fez o Confiança subir para o 18º lugar, com 34 pontos, quatro a menos que o Brusque, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. Vale lembrar que o time catarinense foi punido com a perda de três pontos por causa de um ato de racismo contra o meia Celsinho, do Londrina, por parte de um conselheiro.

BRUSCÃO NA FRENTE

Precisando da vitória para manter vivo o sonho de permanência na Série B, o Confiança dominou o começo da partida e criou as principais oportunidades, mas esbarrou em boas defesas de Ruan Carneiro. Na melhor delas, o chute de Madison desviou e o goleiro fez um verdadeiro milagre.

A bola, porém, puniu o Confiança. Aos 36 minutos, Madison colocou a mão na bola após cruzamento de Airton e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Rodolfo Potiguar. Desesperado, o Confiança quase buscou o empate nos acréscimos com Hernane Brocador. A bola foi na rede pelo lado de fora.

BROCADOR ACORDOU

O Confiança voltou com tudo do intervalo do intervalo e precisou de seis minutos para virar. Aos três, Hernane Brocador converteu pênalti sofrido por ele mesmo. Na sequência, o camisa 9 aproveitou cruzamento de Willians Santana e marcou de cabeça.

Com isso, foi a vez do Brusque sair desesperado em busca pelo menos do empate. Hugo Borges esteve perto de marcar, mas Rafael Santos fez boa defesa. Já nos acréscimos, Rafael Vila recebeu de Vinícius Barba e liquidou a fatura para o Confiança.

Aos 49, Thiago Alagoano apareceu na segunda trave após cobrança de escanteio e diminuiu para o Brusque, mas já era tarde demais para buscar o empate.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 35ª rodada. O Confiança recebe o Náutico, às 19 horas, na Arena Batistão, em Aracaju (SE), e o Brusque encara o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).