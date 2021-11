Confiança e Náutico empatam e se complicam; Operário-PR e Cruzeiro vencem e afundam rivais – Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – Três partidas movimentaram as disputas da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira (09). Destaque para o Cruzeiro que venceu o Brusque, no Estádio do Mineirão, por 2 a 0, respirou contra o rebaixamento e afundou o rival para perto do Z4.

Essa é a segunda vitória seguida da Raposa em duelos diretos contra a degola. Afinal, na rodada passada, a equipe mineira havia vencido o Londrina por 1 a 0. Depois destes dois resultados positivos, o Cruzeiro aparece na décima colocação com 46 pontos. Já o Brusque se complicou. Vindo de duas derrotas seguidas, a equipe catarinense é o primeiro time fora da zona com 38.

Um pouco mais cedo, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, Operário-PR e Remo entraram em campo em busca dos três pontos para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Com gol no segundo tempo, o Fantasma levou a melhor: venceu os visitantes por 2 a 1 e subiu para o 11º lugar na tabela de classificação, com 45 pontos – sete a mais que o primeiro time dentro do Z4. O Leão, com 41, aparece na 15ª posição.

Já em Aracaju, Confiança-SE e Náutico-PE entraram em campo com objetivos distintos na tabela da competição, não saíram do 0 a 0 e se complicaram. Com o resultado, o Timbu segue na oitava posição da tabela da Série B praticamente dando adeus as chances de acesso, agora com 49 pontos. O Confiança, com 35, ocupa o 18º lugar, dentro da zona da degola.

SEQUÊNCIA DA RODADA

A rodada seguirá na quarta-feira com quatro jogos. Destaque para o vice-líder Coritiba que, diante do Goiás – integrante do G-4 -, poderá confirmar o acesso, assim como o líder Botafogo, que jogará contra a ameaçada Ponte Preta no encerramento da rodada na quinta.