Confiança x Brusque – Duelo em Aracaju é pela sobrevivência na Série B – Futebol Interior

Aracaju, SE, 05 (AFI) – Confiança e Brusque fazem neste sábado, às 19h, na Arena Batistão, em Aracaju, o duelo da turma de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto é válido pela 34ª rodada.

O Confiança é o vice-lanterna, com 31 pontos, sete atrás do Brusque, que é o 16º, primeiro clube fora do Z4.

O Confiança vem de duas derrotas seguidas – Londrina por 2 a 0 e Botafogo por 1 a 0 e se perder neste sábado em casa praticamente sela seu rebaixamento.

O Brusque vem de vitória sobre o Náutico por 4 a 3.

APOIO

Para sair desta situação, o time sergipano espera contar com apoio da torcida. Para isso, a diretoria fez promoção de ingresso. Os torcedores poderão comprar a casadinha (um ingresso para cada jogo) por R$ 30 para as cadeiras azuis e garantir presença nas partidas contra o Brusque, neste sábado e Vitória, na terça-feira, na Arena Batistão.

Elenco do Confiança mira a permanência

DESFALQUES

O técnico Luizinho Lopes tem dois desfalques: atacante Neto Berola e o lateral-direito Jonathan Bocão receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Em contrapartida, o treinador terá a volta do volante Madison.

Após a derrota para o Botafogo, João Paulo disse que a equipe proletária não desistirá de lutar pela permanência na Série B.

“Tentamos, buscamos, o importante é ter dignidade até o final e vamos buscar. Enquanto houver chances matemáticas, vamos estar buscando”, finalizou.

Waguinho Dias terá um desfalque

BRUSQUE

O time catarinense segue sem o atacante Edu, lesionado e terá mais um desfalque para a partida deste sábado. O zagueiro Luizão sofreu estiramento na posterior da coxa direita contra o Náutico e foi vetado.

O meia Jhon Cley explica que o Brusque vai lutar pela permanência até o final.

“Estamos procurando somar o máximo de pontos em cada rodada. Não temos jogos fáceis nessa reta final e agora enfrentamos duas equipes qualificadas e que também brigam contra o rebaixamento. Vamos trabalhar bastante e buscar resultados positivos para subir na tabela.”