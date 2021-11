Confiança x Náutico – Quem vai manter o sonho vivo? – Futebol Interior

Aracaju, SE, 08 (AFI) – A terça-feira será decisiva para Confiança e Náutico. Lutando por objetivos distintos, os dois times se enfrentam a partir das 19 horas, na Arena Batistão, em Aracaju (SE), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Confiança está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 34 pontos, e precisa da vitória para aumentar as chances de escapar da degola. Em oitavo lugar, com 48, o Náutico tem 1% de chance de subir e só o resultado positivo mantém vivo o sonho do acesso à elite.

INFORMAÇÕES DO CONFIANÇA

Em relação ao time que ganhou do Brusque, por 2 a 1, de virada, Luizinho Lopes deve realizar uma mudança, pois tem o retorno do lateral-direito Jonathan Bocão. O atacante Neto Berola também retorna de suspensão, mas fica como opção no banco de reservas.

“Estamos mostrando forças nessa reta final de competição e aumentou a possibilidade de alcançarmos esse nosso tão sonhado objetivo. Porém, sabemos que ainda é muito difícil”, disse o treinador.

INFORMAÇÕES DO NÁUTICO

O Náutico tem muitos desfalques para essa partida em relação ao time que ganhou do Coritiba, por 2 a 1, na última rodada: os laterais Hereda (lesionado) e Júnior Tavares (lesionado), os volantes Marciel (expulso) e Matheus Trindade (terceiro amarelo), o meia Jean Carlos (expulso) e o atacante Caio Dantas (lesionado).

“Nós vamos sonhar em ganhar do Confiança, vamos trabalhar pra ganhar do Confiança. Naturalmente, nós temos acima de tudo que somar pontos para poder ir aumentando, sim, possibilidades de realizar algo que, hoje, na minha visão, é muito, muito complicado”, disse o técnico Hélio dos Anjos.