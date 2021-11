Confira dicas de produtos para equipar a casa na Black Friday

Para quem quer comprar itens para a casa, a Black Friday se apresenta como uma ótima oportunidade. Nesse momento, aqueles equipamentos que não essenciais, mas que são sonhos de consumo, podem entrar na lista de prioridade. Afinal, com um preço mais baixo, é mais fácil realizar os desejos. Se você quer equipar sua casa, confira dicas do que comprar:

Outro queridinho, o aspirador robô promete poupar tempo ao aspirar a casa sem precisar do esforço dos moradores. Um aspirador-robô pode custar de R$ 400 a mais de R$ 7.000 e têm as funcionalidades mais variadas. Por isso, o ideal é pesquisar qual atende suas necessidades e fazer uma compra certeira.

No Brasil, há inúmeras alternativas da Amazon na linha Echo, com valores entre R$ 500 e R$ 2.000. A linha Google Nest também são encontradas no país, com preços que variam entre R$ 350 a R$ 800. Já a Apple não vende alto-falantes conectados com Siri no Brasil.