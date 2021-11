Confira famosos que perderam a vida em acidentes fatais

O trágico acidente na serra de Caratinga MG, que levou a óbito a cantora Marilia Mendonça na tarde dessa sexta-feira (5), não foi o único a tirar a vida de um grande artista no auge da sua carreira. Com a fatalidade, Marília se une ao time de cantores famosos que perderam suas vidas.

Assim como a rainha da sofrência, Gabriel Diniz, compositor do hit “Jeniffer”, faleceu em um acidente com aeronave na cidade de Estância, na região do Manguezal do Porto do Mato, perto da divisa Bahia e Sergipe. O cantor estava indo ao encontro da namorada em Alagoas e tinha 28 anos.