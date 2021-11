Confira looks de Camila Queiroz para fazer parte do nosso guarda-roupa; veja

Sabemos que estilo e bom gosto não faltam quando o assunto é Camila Queiroz, com looks formais e conceituais simples. Apostando sempre em jeans e o pretinho básico, ela anda sempre arrasando. Pensando nisso, selecionamos as melhores combinações da atriz para você se inspirar.

Pretinho não tão básico

Camila, que tem uma pegada mais fashionista, sempre inova com um estilo que não é 100% definido. É muito comum ver a atriz com vestidinhos mais soltos, mas também não deixando de lado looks mais pesados e botas tratoreiras. O pretinho básico mais monocromático é a cara da atriz e serve de inspiração para qualquer combinação, principalmente para eventos a noite.

FOTO: Reprodução/ Instagram

Básico estiloso

A nossa eterna Angel traz em suas redes sociais combinações usando o jeans com peça chave, além do blazer clássico que é o melhor amigo na hora de usar uma roupa “bapho”.

FOTO: Reprodução/ Instagram

Terceira peça

Cores e tom sobre tom são o maior charme, e muito usado pela atriz. Combinar tudo com um cardigã é a cara de Camila, que não deixa o salto de lado na hora de montar seus looks. Em seu tempo livre a atriz costuma visitar as semanas de moda internacional e as roupas de frio são tudo, ela nunca deixa passar as tendências, principalmente a calça Clouchard.

FOTO: reprodução/ Instagram

*Sob supervisão e orientação da repórter Cláudia Callado.