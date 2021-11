Confira quais municípios concedem Auxílios para artistas em Minas Gerais

Para além do Auxílio Emergencial do Governo Federal, muitos estados e municípios criaram novos benefícios para seus trabalhadores. Assim, está sendo possível chegar ao cidadãos que o suporte da União não conseguiu. Em conjunto, também, muitas administrações públicas focaram nas categoria que mais se viram impactadas com a pandemia da Covid-19.

Nesse sentido, muitas dessas áreas econômicas são aquelas que precisaram se fechar em razão da necessidade de distanciamento social. Uma delas, portanto, é a categoria de artistas, já que, grande parte deles atuam para grandes audiências presenciais.

Por esse motivo, já é possível verificar cidades que concedem um benefício específico para os artistas. Confira, abaixo, os programas de alguns municípios mineiros.



Prefeitura de Belo Horizonte contemplará artistas circenses

Recentemente, a prefeitura de Belo Horizonte abriu as inscrições para o Edital de Premiação Cultural (Circo), a partir da lei Aldir Blanc. Desse modo, a medida que irá disponibilizar uma ajuda financeira a companhias tradicionais de circo e artistas circenses que contribuíram para o desenvolvimento cultural da cidade nos últimos anos.

No total, serão cerca de R$ 267 mil, vindo do Fundo Nacional de Cultura e recursos restantes de Lei Aldir Blanc que o município recebeu durante o ano passado.

Os interessados poderão realizar suas inscrições até o próximo dia 10 de novembro, através do endereço eletrônico da prefeitura, disponível em pbh.gov.br/leialdirblanc.

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Fabíola Moulin, a montagem do edital foi pensada com a finalidade de aumentar o apoio que a Prefeitura de Belo Horizonte vem fornecendo aos artistas e às companhias circenses desde o início de toda pandemia de Covid-19.

“Todo o setor cultural foi gravemente impactado pela pandemia de Covid-19, com a necessária paralisação das atividades para a contenção da disseminação do vírus. Ao longo desse período, no entanto, observamos a necessidade de apoiar profissionais que se encontram em maior situação de vulnerabilidade e que têm maiores desafios em acessar os recursos tradicionais de fomento à Cultura, como é o caso dos profissionais do circo. Por isso, esse edital com foco nos artistas e coletivos circenses destinará esse recurso emergencial importante para esta categoria, reconhecendo a importância desses artistas e buscando contribuir para a sobrevivência e retomada do setor”, frisou a secretária.

Quem pode participar?

Primeiramente, para se inscrever no programa, os artistas precisam:

Ter mais de 18 anos.

Em conjunto, o município também aceitará coletivos e grupos artísticos circenses.

Indo adiante, o edital possui duas modalidades de premiação. Uma é categoria de Circos tradicionais de lona itinerante, que possui o objetivo de promover o reconhecimento por meio de práticas que visem o reconhecimento, valorização e fortalecimento do circo. Esta modalidade, então, irá premiar até 10 trajetórias distintas com o auxílio de R$ 21,8 mil para cada uma.

A outra categoria, no entanto, se direciona aos artistas circenses. Ademais, a medida irá contemplar até sete duplas ou artistas com a premiação de R$ 7 mil cada. O processo de análise e escolha dos artistas ocorrerá por meio de uma Comissão de Seleção, composta por cinco membros da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura.

Artistas da cidade de Passos poderão ter acesso a R$ 4,8 mil

Os artistas que residem na cidade de Passos, no sul do estado de Minas Gerais, poderão ter acesso a uma ajuda financeira de quase R$ 5 mil.

Na última quinta-feira, 28 de outubro, os vereadores da cidade aprovaram um projeto que irá realizar a distribuição de R$ 241 mil para artistas locais. Assim, cada cadeia que obter aprovação irá receber cerca de R$ 4,8 mil.

Além disso, os R$ 241 mil que se direcionarão ao público também são de recursos remanescentes do auxílio emergencial para o setor por meio da Lei Aldir Blanc. Isto é, medida que entregou recursos ao município durante o ano passado pelo Governo Federal.

No total, portanto, são quase R$ 800 mil de repasse para o município em 2020, dos quais R$ 241 mil serão utilizados para a realização deste edital.

A intenção da medida é de amenizar os impactos da pandemia de Covid-19 aos profissionais que tiveram suas atividades interrompidas ou suspensas devido à necessidade de distanciamento social.

Quem poderá participar?

Antes de tudo, é importante lembrar que todas informações sobre o preenchimento do edital serão divulgadas por meio do site oficial da prefeitura. Desse modo, haverá a formação de uma comissão para checar se todos os critérios da participação estão sendo respeitados, desde a realização de espetáculos até apresentação de toda documentação necessária.

Nesse sentido, só poderão participar do benefício:

Profissionais do setor cultural que residem na cidade de Passos há mais de dois anos.

Além disso, estes não podem ter vínculo empregatício formal, exceto no caso de trabalhadores do setor cultural.

Por fim, osparticipantes também deverão possuir mais de 18 anos de idade.

O programa de auxílio financeiro irá contemplar, por meio da premiação de micro projetos de setor cultural, profissionais autônomos, micro empreendedores individuais, espaços culturais, artísticos, microempresas e diversos outros segmentos do setor.

O município de Lagoa da Prata terá benefício para artistas

Por fim, outro município que irá atender os artistas é o de Lagoa da Prata. Nesse sentido, a Secretaria de Cultura e Turismo de Lagoa da Prata publicou o edital de projetos culturais na última sexta-feira, 29 de outubro. Este também é um governo municipal que está contando com recursos da Lei Aldir Blanc.

Assim, as inscrições seguirão até o dia 12 de novembro.

A prefeitura indica que serão cerca de R$ 250 mil para 45 projetos culturais. Deste total, serão 25 projetos de pessoas físicas e 20 para pessoas jurídicas. Cada tipo de artista, portanto, precisa conferir seus editais.

Para as pessoas físicas, é necessário ter mais de 18 anos, residir em Lagoa da Prata e comprovar uma séries de atividades nos últimos 24 meses, conforme detalha o edital.

No entanto, as pessoas jurídicas devem ser locais ou coletivos culturais que tenham representação de um pessoas físicas, nascidas ou residentes em Lagoa da prata/MG. Ademais, também podem ser pessoas jurídicas com sede no município. É necessário, ainda, ter data de fundação anterior ao dia 20 de março de 2020. Por fim, o program se direciona a quem teve sua atividade interrompida pelas medidas de distanciamento social da pandemia.

O edital para pessoas jurídicas também exige uma série de comprovações, além de determinar as áreas artísticas que poderão participar do programa.