Confira todos os RESULTADOS deste DOMINGO! – Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – O sábado foi de muito futebol no Brasil e no Mundo. Teve acesso na Série C, Gre-Nal nervoso, como sempre, dois gols de Neymar com homenagem à Marília Mendonça, categorias de base, feminino e muito mais.

Claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz para você a lista com todos os resultados do dia. Confira:

SÉRIE A

Corinthians 1 x 0 Fortaleza

Internacional 1 x 0 Grêmio

Fluminense x Sport – Em andamento

SÉRIE B

Náutico 2 x 1 Coritiba

Operário-PR 1 x 1 Goiás

Confiança 3 x 2 Brusque-SC

SÉRIE C

Paysandu-PA 0 x 1 Criciúma

Ituano 3 x 1 Botafogo-PB

SÉRIE D

Campinense-PB 0 x 1 Aparecidense-GO

COPA DO NORDESTE SUB-20

Santa Cruz 2 x 2 Botafogo-PB

LIBERTADORES FEMININA

Ferroviária 2 x 1 Deportivo Cuenca (EQU)

Cerro Porteño (PAR) 2 x 0 Yaracuyanos

Sol de América (PAR) 0 x 2 Santa Fe (COL)

Santiago Morning (CHI) 0 x 0 Avaí Kindermann

PAULISTA SUB-15

São Paulo 2 x 1 Nacional

Ferroviária 1 x 1 Red Bull Bragantino

Palmeiras 2 x 2 São Caetano

Santos 5 x 1 Brasilis

Batatais 2 x 3 Independente

SKA Brasil 1 x 0 Ponte Preta

Corinthians 4 x 0 Novorizontino

Inter de Bebedouro 3 x 0 Comercial

PAULISTA SUB-17

Red Bull Bragantino 0 x 0 União Barbarense

Desportivo Brasil 2 x 2 Ponte Preta

Batatais 2 x 1 Brasilis

São Paulo 1 x 2 Flamengo

Palmeiras 3 x 0 Ibrachina

Santos 2 x 2 Comercial

Corinthians 1 x 1 Comercial Tietê

Ferroviária 0 x 2 ECUS

PAULISTA SUB-17 FEMININO

Inter Franca 0 x 18 Ferroviária

CEARENSE – SÉRIE C

Crateus 1 x 1 Tianguá

Pague Menos 9 x 0 Itarema

COPA ESPÍRITO SANTO

Capixaba 3 x 2 Rio Branco Venda Nova

Serra 2 x 0 Vilavelhense

Rio Branco 0 x 1 Aster Brasil

*Capixaba, Serra e Aster Brasil classificados para as semifinais

GOIANO – TERCEIRA DIVISÃO

Mineiros 0 x 0 Independente

Rioverdense 2 x 1 Santa Helena

América 1 x 3 ABD

Guanabara City 0 x 1 Bela Vista

Cerrado 5 x 1 Assev

MINEIRO – SEGUNDA DIVISÃO

SEP Patrocinense 1 x 4 Uberaba

Araxá 1 x 1 Inter de Minas

SERGIPANO – A2

Propriá 1 x 2 América

Canindé 1 x 2 Força Jovem

Socorrense 1 x 2 Rosário

Estanciano 6 x 0 Aracaju

TAÇA FARES LOPES – CEARÁ

Icasa 4 x 0 Pacatuba

Caucaia 2 x 1 Ceará

ALEMÃO

Bayern de Munique 2 x 1 Freiburg

Bochum 2 x 0 Hoffenheim

Stuttgart 0 x 1 Arminia Bielefeld

Wolfsburg 1 x 0 Augsburg

RB Leipzig 2 x 1 Borussia Dortmund

ARGENTINO

Colón (ARG) 3 x 0 Platense

Godoy Cruz (ARG) 0 x 2 Talleres (ARG)

Independiente (ARG) 3 x 0 Arsenal (ARG)

Atlético Tucumán (ARG) 0 x 2 Racing Club (ARG)

ESPANHOL

Espanyol 2 x 0 Granada

Celta 3 x 3 Barcelona

Alavés 2 x 1 Levante

Real Madrid 2 x 1 Rayo Vallecano

FRANCÊS

Lille 1 x 1 Angers

Bordeaux 2 x 3 PSG

INGLÊS

Manchester United 0 x 2 Manchester City

Brentford 1 x 2 Norwich City

Chelsea 1 x 1 Burnley

Crystal Palace 2 x 0 Wolverhampton

Brighton 1 x 1 Newcastle

ITALIANO

Spezia 1 x 0 Torino

Juventus 1 x 0 Fiorentina

Cagliari 1 x 2 Atalanta

PORTUGUÊS

Vizela 1 x 1 Estoril

Portimonense 2 x 0 Belenenses

Vitória de Guimarães 2 x 1 Moreirense