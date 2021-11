Confronto direto pelo G4, Sul-Americana e Libertadores movimentam a rodada – Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – A partir do período da tarde deste sábado, acontecem metade dos jogos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cinco partidas movimentam os duelos por Libertadores, G4 e rebaixamento. Destaque para Red Bull Bragantino e Fortaleza, o duelo que será realizado no Nabi Abi Chedid, às 19h, vale diretamente uma vaga no G4.

O Tricolor do Pici ocupa a quarta colocação com 49 pontos, mesma pontuação do Massa Bruta. Porém, leva vantagem no número de vitórias (14 a 12). Ou seja, quem vencer pode garantir a vantagem para praticamente a última vaga para a fase de grupos da Libertadores, já que o Flamengo, que é o terceiro, soma 57.

DUELO DIRETO NA PARTE DE BAIXO

Apesar de estarem mais tranquilos e distantes da zona de rebaixamento, Atlético-GO e Santos ainda não estão salvos da degola. As equipes se encontram às 17h, no Castelo do Dragão. Os donos da casa ocupam a 15ª posição com 37 pontos, já o Peixe é o 13 com 38.

CORINTHIANS DE OLHO NO G4

Depois de ter levado 3 a 0 do Atlético-MG na última quarta-feira, o Corinthians, que busca uma vaga no G4, precisa esquecer a partida e focar na partida contra o Cuiabá, que segue na disputa para assegurar sua vaga na Sul-Americana. A partida será o último jogo do dia, às 21h, na Neo Química Arena, O Timão é o sexto lugar com 47 pontos, já o Dourado é o 11° com 39.

COLORADO DE OLHO NA LIBERTA

Atualmente, ocupando a sétima posição com 44 pontos, o Internacional está a três pontos do Corinthians. O Colorado,que vem de empate com o Juventude, encara o Athletico, que é o nono colocado com 41 pontos. Porém, o Furacão já começa a pensar em poupar energias para a decisão da Copa Sul-Americana. A partida será às 19h, no Beira Rio.

IMORTAL DESESPERADO

Podendo amargar o terceiro rebaixamento de sua história, o Grêmio segue na luta contra a degola. O Tricolor ocupa a vice-lanterna com apenas 29 pontos, e encara o América-MG, que faz boa campanha com 41 pontos, em décimo lugar. O Imortal está a sete pontos do primeiro time fora da zona de descenso. A “decisão” para o lado gremista acontece no Estádio Independência, às 18h30.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA