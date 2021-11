Conheça 5 sinais de um golpe na internet

Muitos são os golpes hoje aplicados na internet, inclusive temos atualizado a maioria deles na nossa editoria de economia. Desta vez, o artigo será sobre indícios que você está caindo num golpe.

Sempre ter um ou mais indícios significa golpe? Não exatamente, mas a chance é maior, por isso é importante ficar alerta. Veja cada um dos pontos e fique alerta para evitar golpes e prejuízos financeiros. Lembre-se que os criminosos por vezes não atuam sozinhos e fazem parte de uma quadrilha especializada em golpes, então as informações podem ser convincentes.

1. A proposta parece inacreditável ou uma chance única

Já viu aquela promoção ou venda urgente de um produto usado? Pois é. Desconfie, isso pode ser um golpe na internet. Ou então um empréstimo liberado com rapidez e sem necessidade de muitas comprovações.



Pode até parecer um boa, mas se você prestar atenção o preço do item vendido ou a oferta feita de brinde, empréstimo ou qualquer coisa não parece boa demais e absurda demais para ser verdade? Se sim, é importante tentar procurar mais informações e entender os riscos. Não faça nada com pressa e sem pensar antes, o prejuízo financeiro pode ser significativo. Você está disposto a correr o risco?

2. Insistência para depositar o dinheiro rapidamente

Outro indício de golpe na internet está no pedido de dinheiro de depósito rapidamente, mesmo que venha atrelado a uma suposta “reserva” do item. Não é comum também que você seja obrigado a pagar um curso para começar a trabalhar ou então pagar impostos para liberação de um empréstimo. Práticas como está são claros golpes, mas qualquer pedido de dinheiro urgente merece atenção.

3. Falta de contato direito

É provável que as negociações aconteçam apenas online, sem qualquer conversa por vídeo ou pessoalmente. Não que não exista negociações só pela internet, mas é preciso verificar a reputação da empresa e se for comprar algo usado preferir pagar por meio de alguma plataforma e não diretamente para o vendedor. O barato pode sair caro e você ficar sem dinheiro e sem o item.

4. Justificativas que apelam para o emocional

Outra prática comum é apelar para o emocional e alegar que o dinheiro do produto é para um tratamento de saúde ou para ir ver alguém que está com problemas de saúde ou até para se alimentar. São diversas as alegações que tocam no emocional para tentar convencer e você pode cair sem perceber.

5. Se aproveitam de momentos de distração e desespero

Precisa muito de um item ou de dinheiro, saiba que as quadrilhas se aproveitam disso para cobrar supostas taxas ou pedir adiantamento dos valores para segurar produtos e até vagas de emprego. Fuja disso e lembre-se banco nenhum retira o cartão na sua casa ou pede para que você informe a senha, tudo isso são golpes.