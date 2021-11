Conheça as praias mais bonitas da Baía de Todos Santos

A Baía de Todos os Santos comemora nesta segunda-feira (1º) 520 anos de história. Maior baía de águas tropicais do mundo, a de Todos os Santos abriga 56 ilhas e praias e banha 18 municípios, incluindo Salvador e cidades do Recôncavo Baiano.

Em homenagem à Baía – que de tão importante acabou batizando o Estado da Bahia -, listamos as praias mais bonitas e imperdíveis para você morrer de amores e ter um dia incrível de sol e um banho de mar especial. Confira:

Porto da Barra (Salvador):

A praia mais famosa da capital baiana não poderia ficar de fora. O Porto da Barra já foi considerado em 2007 a terceira melhor praia do mundo pelo jornal inglês The Gurdian. A praia é famosa pelas suas águas cristalinas e tranquilas, sendo ideal para um banho de mar e prática de esportes como stand up paddle e canoagem.