Conheça os cinco procedimentos estéticos mais procurados para o verão

Às vésperas do verão, estação mais esperada por boa parte dos brasileiros, aumenta a procura por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Para quem busca se preparar para exibir o shape desejado na alta estação, a primavera é o momento ideal para realizar procedimentos cirúrgicos e cuidar do corpo.

“Como a maioria dos procedimentos demandam um período médio de 30 dias para retorno às atividades normais e longe da exposição solar, muitas pessoas aproveitam os meses que antecedem o verão para garantir a recuperação de forma mais tranquila”, destacam os cirurgiões plásticos, Victor Sanjuan e Paulo Sanjuan.

E para quem deseja preparar o corpo para a estação mais quente do ano, a dupla selecionou os 5 procedimentos mais procurados em consultório. Confira:

Para quem procura reduzir o volume abdominal e retirar aquela gordurinha localizada na barriga, a abdominoplastia é o procedimento mais indicado. A cirurgia pode ser realizada de diferentes formas a depender das necessidades do paciente, explica Paulo Sanjuan.

“Tem a abdominoplastia clássica, que corrige a flacidez e remove o excesso de pele; a extensa, que também remove as sobras de pele e gordura nas laterais, e a lipoabdominoplastia, que associa a lipoaspiração com a retirada da pele flácida de todo o abdômen, cintura e dorso, remodelando o contorno corporal em uma técnica bastante avançada, considerada uma das opções mais efetivas e seguras para redefinir a silhueta”, destaca o cirurgião. O procedimento também corrige a diástase abdominal – condição em que ocorre o afastamento da musculatura abdominal.

Já para quem deseja o tão sonhado tanquinho, a Lipo Lad – ou Lipo HD – além de retirar o excesso de gordura abaixo da pele, esculpe e valoriza as regiões de transição das musculaturas de abdômen, tórax, braços, coxas ou costas com aspirações de gordura em camadas mais superficiais, o que oferece um aspecto mais tonificado à área tratada, dando aquele efeito de “abdômen trincado”. Considerada uma “evolução” do procedimento convencional, por ser um método mais detalhista, a lipoaspiração de alta definição define os contornos musculares, as depressões, saliências, luzes e sombras naturais no contorno corporal de mulheres e homens. “Além disso, sua recuperação é bem mais rápida em comparação ao procedimento convencional. O pós-operatório inclui o uso de um molde de compressão no corpo para que as formas fiquem mais evidentes e a recuperação seja acelerada. Em até duas semanas após o procedimento, o paciente já pode voltar às atividades regulares, como dirigir e trabalhar, com retorno gradual da atividade física”, comenta Victor Sanjuan.

3. Mastopexia com prótese

A mastopexia é recomendada para mulheres que estão com flacidez de pele nas mamas e desejam levantar os seios. Também conhecido como lifting das mamas, o procedimento reposiciona a aréola, remove o excesso de pele e comprime o tecido mamário. Desta forma, confere um novo contorno à mama, deixando-a mais firme e natural. “Como a mastopexia corrige a flacidez sem aumentar o volume, muitas pacientes realizam o procedimento associado à colocação de prótese de silicone para dar mais volume aos seios ou então restaurar o seu volume natural. Com isso, garante também mais firmeza à mama”, conta Paulo.

É a cirurgia indicada para diminuir o tamanho e o volume das mamas, seja por fins estéticos ou para fins funcionais, quando a paciente tem dores nas costas e no pescoço ou apresenta o tronco curvado, provocando alterações na coluna devido ao peso dos seios. “Para garantir resultados ainda mais satisfatórios, a mamoplastia redutora pode ser associada a outras técnicas”, garante Victor. O procedimento é o desejo de muitas pacientes que sentem dor no pescoço ao usar biquínis com amarração nesse local.

5. Colocação de prótese de silicone