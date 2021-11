Conhecido Internacionalmente por revelar e renovar times, Marcio Maximo foca na próxima temporada – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – A temporada 2021 vai chegando ao seu final e os clubes que estão fora do Brasileirão e Série B já começam a se planejar visando 2022 em busca de títulos, acessos, revelar grandes e atletas. De olho neste mercado, o técnico Marcio Maximo com perfil de renovador e revelador de grandes craques já iniciou conversas para futuro.

Há pouco menos de quatro meses o técnico Márcio Maximo havia deixado o comando da Seleção de Guiana, tinha opção para renovação para mais dois anos, mas preferiu retornar ao Brasil para que na próxima temporada venha realizar outro grande trabalho, seja em clubes ou seleções. Com grande experiência nos quatro continentes o treinador já iniciou algumas conversas.

“Foi um ano difícil para o mundo todo, mas aos poucos estamos retornando ao normal, mas com muito cuidado e estamos mantendo contato visando a próxima temporada em busca de ótimos trabalhos com renovação se tratando de clube ou mesmo seleção e esse é objetivo”, disse o treinador.

GOSTA DA BASE

O treinador foi o primeiro brasileiro a comandar uma equipe no Reino Unido, em 2003 ele comandou a equipe do Livingston, da Escócia, com grande trabalho de renovação e título da Taça da Liga da Escócia e fez com que atletas da sua equipe alcançasse grande patamar chegando a Seleção de seu país como o meia Robert Snodgrass ganhou oportunidade com 17 anos e atuou na seleção Sub-20, 21 e principal e a longo da sua carreira, Marcio Maximo se tornou um técnico renovador que não tem medo de dar oportunidades a jovens atletas seja em clubes ou seleções.

“A renovação é fundamental seja no clube ou na seleção e o meu perfil de trabalho é este de trabalhar dia a dia com atletas, mas sempre observando os garotos da casa que às vezes está escondido e não tem uma oportunidade e por onde tenho trabalhado a renovação faz parte do planejamento”, disse Marcio Maximo.

PIONEIRO

Com vasta experiência internacional o treinador esteve em cinco seleções nacionais sendo três como técnico, Seleção Tanzânia, Seleção Ilhas Cayman e Seleção de Guiana e duas como assistente técnico, Seleção Brasileira Sub-17 e 20 nesta foi bicampeão Sul Americano e Seleção Sub-20 do Qatar, comandou alguns clubes no Brasil, além de ser primeiro técnico brasileiro a comandar um time no Reino Unido, o Livingston, da Escócia, campeão da Taça da Liga da Escócia e Young Africains, da Tanzânia, campeão da Premier League da Tanzânia 2014/15.

O trabalho de renovação vem de longo tempo de trabalho de Marcio Maximo que já havia realizado esse trabalho na Seleção da Tanzânia e revelou o astro Samatta com 17 anos e chegou a disputar a Premier League pelo Aston Villa, da Inglaterra em 2020 e hoje atua no Fenerbahçe, da Turquia, entre outros grandes atletas, seu último trabalho foi na Seleção de Guiana onde disputou as Eliminatórias Concacaf e classificou a equipe na Copa Ouro pela segunda vez em sua história, deixou uma seleção renovada de 27 anos para 21 e outro feito histórico foi a quantidade de atletas locais a terem oportunidades na Seleção de Guiana que antes era de apenas 22% para 60%.