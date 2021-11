Consciência Negra: cervejaria divulga projeto com principais artistas negros da atualidade

Em homenagem ao mês da Consciência Negra, a Cervejaria Cacildis criou um programa de entrevistas só com os principais artistas negros da atualidade. Com o intuito de dar luz ao legado de Mussum (marca principal da cerveja), o cantor Mumuzinho lidera o projeto chamado “Artistas do Cacildis”.

Nesta primeira temporada, Mumuzinho conversou com o Rafael Zulu, Jorge Aragão, Roberta Rodrigues e Sandra de Sá, grandes representantes da cultura afrobrasileira para um bate papo. Os artistas falam de suas carreiras e a importância do humorista em suas trajetórias.

Os episódios são quinzenais e segue até o mês de janeiro. O primeiro episódio já está no ar no YouTube e no Instagram da Cervejaria Cacildis.