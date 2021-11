Consciência Negra: Comércio e Shoppings de Maceió abrem no feriado

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Alagoas (Fecomércio AL) informa que no próximo sábado (20), Dia da Consciência Negra, os shoppings e o Centro de Maceió abrirão, conforme confirmado pelas respectivas assessorias. De acordo com a Aliança Comercial, o Centro funcionará das 8h às 14h. O horário também seguirá normal…

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Alagoas (Fecomércio AL) informa que no próximo sábado (20), Dia da Consciência Negra, os shoppings e o Centro de Maceió abrirão, conforme confirmado pelas respectivas assessorias.

De acordo com a Aliança Comercial, o Centro funcionará das 8h às 14h. O horário também seguirá normal nos shoppings: o Maceió Shopping estará à disposição do público das 9h às 22h (lojas âncoras às 9h e demais estabelecimentos às 10h); o Parque Shopping Maceió abrirá das 10h às 22h; e o Shopping Pátio Maceió funcionará das 9h às 22h. Em todos os estabelecimentos, as salas de cinema manterão a programação habitual.

Os supermercados irão manter o atendimento ao público nos horários convencionais, com o Atacadão funcionando das 7h às 22h, Palato Farol e Palato Praia das 7h às 22h, Palato Parque das 7h às 20h e Palato Ponta Verde aberto 24h. As unidades do Unicompra abrirão normalmente.

A Fecomércio reforça que, mesmo com a redução dos casos de Covid-19, conforme sinalizam os indicadores do Governo do Estado, ainda é preciso as empresas e os consumidores mantenham as medidas de proteção coletiva, a exemplo do uso obrigatório de máscara, higienização com álcool em gel 70% e o respeito ao distanciamento social.