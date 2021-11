Conselho de Enfermagem fala sobre Carnaval 2022: ‘Totalmente contrário’

Após o pronunciamento do Conselho Regional de Medicina (Cremeb) em relação as festas populares, quem se posicionou nesta segunda-feira (29) foi o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA). Em nota, a entidade anunciou ser ‘totalmente contrário à realização do Carnaval na Bahia em 2022’ e alertou sobre o risco de agravamento do cenário pandêmico em todo o estado.