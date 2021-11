Conselho e diretoria do Treze-PB se reúnem para discutirem futuro do clube – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 1 (AFI) – Na última semana, dia 29, a direção do Treze-PB esteve reunida para discutir o futuro do clube paraibano. Estiveram presentes: João Targino, presidente do Conselho Deliberativo, Walter Cavalcanti Júnior, atual presidente da Executiva, juntamente com Olavo Rodrigues, ex-presidente e conselheiro vitalício do clube, para juntos dialogarem sobre os próximos passos que serão seguidos no Galo da Borborema.

O QUE FOI DECIDIDO

No acordo mediado pelo presidente do Conselho, em um ato que busca a reestruturação do clube e a celeridade no planejamento para o ano 2022, ficou decidido que após a regularização junto ao STJD, de forma amigável o presidente Walter Cavalcanti Júnior irá renunciar ao cargo.

No debate, foram apresentados os números financeiros e compromissos assumidos pela gestão atual, ficando ciente que a próxima gestão dará sequência aos trâmites judiciais que visam os desbloqueios dos recursos e honrar os compromissos atuais.

Com o acordo, o Conselho Deliberativo tomará as medidas cabíveis previstas em seu Estatuto, para formalização da renúncia de Walter Júnior e a abertura do pleito que poderá confirmar Olavo Rodrigues como próximo presidente do Treze. Em breve será divulgado o cronograma com as datas e sequências das ações.

Segundo ainda a assessoria do clube, após o pagamento realizado dos valores devidos pelo presidente Walter Cavalcanti Júnior, bem como o parcelamento das multas, o chefe da executiva tem sua suspensão revogada e ficou livre para reassumir o clube, em seguida dando sequência ao acordo divulgado pelo Conselho Deliberativo.