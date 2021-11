Conselho Tutelar de Piaçabuçu busca políticas públicas para combate ao uso de drogas

O Conselho Tutelar de Piaçabuçu agrupou, na manhã desta quarta-feira (03), em uma reunião representantes do poder executivo, legislativo, polícia militar, Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (SEPREV) e sociedade civil organizada, o Sistema de Garantia de Direito (SGD), para tratar de políticas públicas para o combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes.

A vice-prefeita de Piaçabuçu, Keity Darlian, esteve presente na reunião, representando o prefeito Djalma Beltrão. Além dela também esteve presente o Coordenador do Projeto de acolhimento a dependentes químicos, denominado “Rede Acolhe”, da SEPREV, Felipe Bispo, o secretário do 11º Batalhão da Polícia Militar o Aspirante Oficial Melo Júnior, representantes das secretarias municipais,

envolvendo o Cras e Creas, o Vereador Menininho, a diretora da Escola Estadual Correia Titara, Professora Ana Maria, dentre outros.

Durante a reunião foram discutidas medidas a serem desenvolvidas para prevenção e combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes. Segundo o presidente do Conselho Tutelar de Piaçabuçu, Douglas Macedo, é de extrema importância que todos os órgãos presentes se unam com a finalidade de conscientizar as crianças e adolescentes do município.

“Uma política pública precisa assegurar direito de cidadania para todos os cidadãos ou de uma comunidade específica. No nosso caso, estamos comprometidos em garantir o direito de nossas crianças e adolescentes, assistir, realizar políticas públicas que expressem o cuidado para com eles, mas para que possamos desenvolvê-las precisamos nos unir a todos órgãos, entidades e autoridades municipais, para que trabalhando em conjunto, possamos assegurar a execução de tais”, explica ele.

Ainda segundo ele, cabe a cada órgão competente realizar a rede de proteção à infância, crianças e adolescentes, e aconselhar os pais e as famílias.

O coordenador do Projeto de acolhimento a dependentes químicos, denominado “Rede Acolhe”, da SEPREV, Felipe Bispo, explicou sobre o funcionamento do trabalho realizado por eles no acolhimento aos dependentes químicos.

O secretário do 11º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas, o Aspirante Melo Júnior, também ressaltou a função da polícia militar, juntamente com o Conselho Tutelar, principalmente, e as demais autoridades competentes, para combater o uso de drogas por crianças e adolescentes.

A reunião foi finalizada, com cada órgão presente e convidado, propondo ações a serem desenvolvidas em seus respectivos setores de trabalho para combater o uso de drogas por crianças e adolescentes no município, e assinaram um termo de compromisso visando garantir que as ações propostas serão executadas.

