Contra algoz de 2020, Jorginho pede inteligência ao Figueirense na final da Copa SC – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 10 (AFI) – Figueirense e Juventus iniciam nesta quarta-feira, às 20h, a disputa pelo título da Copa Santa Catarina. Jorginho, atual técnico alvinegro, era o comandante do rival em 2020, quando eliminou o Figueirense nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Agora do outro lado, ele pediu inteligência ao grupo para isso não se repetir.

“Eles vão tentar colocar a responsabilidade nas nossas costas, e é verdade, não tem como ser diferente. Em 2020, o Figueirense achou que estava classificado e tomou um revés pesado dentro de casa. Precisamos ter consciência e disputar o jogo com inteligência”, alertou.

Em 2020, depois de vencer o primeiro jogo das quartas por 2 a 1, o Figueirense foi goleado por 4 a 1 em pleno Orlando Scarpelli. A conquista da Copa SC é ainda mais importante para o clube alvinegro, pois está comemorando seu centenário neste ano. Jorginho projetou uma partida difícil, elogiando o ex-clube.

“A diretoria está fazendo um esforço muito grande, isso é louvável. O Juventus muda muito a sua forma de jogar, isso dificulta. É uma equipe com boas jogadas ensaiadas, algumas dão resultado. É um time muito rápido e que marca forte”, analisou.

A partida será no Estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. A partida de volta será na segunda-feira, às 15h, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Por ter melhor campanha, o Figueirense tem a vantagem do empate no placar agregado.