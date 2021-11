Cooperativa tem 200 vagas de emprego em Blumenau

A Cooperativa Selecionar, uma empresa de Call Center situada na região de Blumenau/SC, está disponibilizando 200 oportunidades de emprego para moradores da cidade. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Cooperativa Selecionar anuncia oportunidades de emprego

Os cargos são para preencher vagas do setor de Atendimento. Todos os candidatos contratados iniciam seus trabalhos no início do próximo ano, 2022.

À princípio as vagas são temporárias, um contrato com duração de três meses. Candidatos que demonstram bons rendimentos na função possuem chance de efetivação pela empresa.



Os requisitos para participar do processo seletivo é possuir 18 anos completos e escolaridade de nível médio. A empresa não exige experiência anterior na função, sendo uma ótima oportunidade aos candidatos que buscam o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho.

Os selecionados serão responsáveis por realizar atendimentos via telefone, sempre em busca de resolver as dúvidas e os problemas de seus clientes.

A carga horária dos selecionados será de turnos de quatro a seis horas, de segunda a sábado. Todas as vagas são para o trabalho presencial. A empresa está localizada no centro da cidade de Blumenau/SC.

Além dos salários que podem variar entre R$900,00 e R$1.125,00 a empresa oferecerá alguns benefícios, tais como: vale transporte, alimentação, atendimento psicológico, etc.

Como realizar sua inscrição

Aos profissionais que possuem interesse em participar da seleção da Cooperativa, deverão realizar a inscrição através do site. Após isso, realizarão um teste presencial na própria empresa.

As inscrições estão sendo realizadas até dia 3 de dezembro. Os candidatos que alcançarem todos os objetivos propostos serão contratados.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!