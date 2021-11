Cores do verão: confira tons de esmaltes para usar na estação mais quente do ano

A estação mais quente do ano é também a mais amada por muitos, justamente pela vibração e alegria que transmite. O verão está chegando e com certeza muita gente já está se preparando para ele e isso inclui os looks. E sim, look inclui as unhas. Pensando nisso, listamos tons de esmaltes – e sugestões específicas! – para você usar e arrasar no verão.