Cores neutras para parede: do quarto, sala, cozinha e mais!

Pensando em harmonizar o seu ambiente com paredes de cores neutras? Descubra neste artigo, dicas de cores neutras para cada cômodo da sua casa e suas vantagens.

As cores neutras para parede são uma boa opção?

Quando o assunto é a decoração de uma casa ou apartamento, é muito comum nos sentirmos confusos quanto às escolhas. Acontece que não existem regras para definir quais devem ser o estilo da decoração que irá compor os ambientes. No entanto, sabemos que algumas decisões tornam os cômodos mais harmoniosos.

Desta maneira, muitas pessoas preferem apostar nas tonalidades neutras, já que estas combinam perfeitamente com diversos estilos de decoração. Além disso, as cores neutras também trazem algumas vantagens, fazendo com que as paredes não ganhem todo o destaque da área.

Todos os cômodos podem ser pintados com tonalidades neutras. Existem diversos exemplos dessas cores. Para te auxiliar nessa escolha, confira logo abaixo algumas informações importantes sobre esse tema!

Cores neutras para parede

Como dito acima, existem muitas tonalidades diferentes que se enquadram nas cores neutras. Porém, nem todas elas são comuns e versáteis. Por esse motivo, nos tópicos a seguir você irá conhecer 4 opções detalhadas para considerar.

Entre as tonalidades cinzas, sabemos que existem muitas opções diferentes. É muito comum utilizar essa cor nas decorações industriais e modernas. O estilo traz muito charme e elegância, permitindo também que o ambiente tenha um toque de requinte. É uma cor neutra muito versátil.

É possível utilizar tons escuros e claros no mesmo ambiente, permitindo assim, que as paredes ganhem um destaque individual entre si. O cinza pode ser combinado com as decorações clean ou até mesmo as decorações mais extravagantes, incluindo as cores fortes e diversas. No geral, é uma ótima escolha para todos os cômodos, pois combinam com qualquer tipo de móveis também, seja poltronas, sofás, camas, e mesas das mais variadas cores.

Pode parecer incomum, mas o preto também é uma ótima escolha para as paredes. No geral, a cor pode compor perfeitamente bem os mais diversos ambientes, incluindo os quartos e salas. Porém, é importante ressaltar que o preto também pode ser combinado a outras tonalidades mais claras.

Utilizar essa cor para destacar algumas paredes faz total sentido. É uma ótima escolha para as decorações clean, incluindo também os estilos industriais e modernos. Ao contrário do que se pode pensar, o preto não deixa o ambiente pesado. Só é importante balancear as escolhas, apostando em objetos e tons que trazem um ponto de luz ao ambiente.

Os tons de branco talvez sejam os mais comuns quando o assunto é a pintura de paredes. Acontece que a cor é a base de muitas decorações, incluindo os mais variados estilos. Além disso, o branco deixa o ambiente harmônico e tranquilo, passando uma sensação de paz.

Normalmente, também se torna uma boa opção para quem procura uma cor que permite trabalhar a criatividade. Com as paredes brancas você pode apostar em decorações coloridas, além de poder investir em quadros para garantir o charme das paredes. Existem os tons de branco puríssimo, que são extremamente usados, principalmente no teto.

A cor bege é muito utilizada em decorações clássicas e modernas. Do mesmo modo que as outras opções da lista, o bege também traz um toque de tranquilidade. No entanto, a opção também está associada à elegância do local, o que pode deixar os ambientes mais refinados.

Existem muitos tons diferentes da cor bege, entre as possibilidades mais escuras ou mais claras. Este benefício permite que as suas escolhas sejam mais versáteis, garantindo também que as suas paredes possam ter variações de tonalidade conforme o cômodo e a atmosfera do ambiente. Foto: Stock Images / Canva Photos

Cores neutras para parede dos cômodos da casa

Os cômodos da casa também influenciam na escolha das cores das paredes. Acontece que determinados detalhes podem impactar na harmonia do local. Sendo assim, é preciso analisar com cautela as melhores opções para seus objetivos. Conheça um pouco mais sobre isso!

A cozinha é um ambiente que possui bastante detalhes que devem ser levados em consideração. Basicamente a escolha dos móveis, tal como os eletrodomésticos, podem impactar na beleza da cozinha, fazendo com que as paredes sejam um complemento para a decoração.

Dependendo da composição da sua casa e dos estilos escolhidos, o branco, o bege e a cinza são muito indicados, e são cores que combinam facilmente com cristaleiras e mesas de madeiras. Só é importante ressaltar que cada cor irá trazer uma atmosfera diferente. Por esse motivo, se caso você ainda tiver dúvidas, não deixe de testar. A cozinha é um cômodo que deve transmitir tranquilidade e muita elegância, com base no que você julga charmoso.

Foto: Stock Images / Canva Photos De fato, o quarto é um dos ambientes que mais ficamos. Acontece que nossas noites de sono são muito valiosas. Por isso, é muito importante que tenhamos tranquilidade e paz quanto às nossas escolhas de decoração. Não é novidade que as cores nos transmitem algumas sensações.

Obviamente você pode utilizar o preto em seu quarto, principalmente nas decorações industriais e modernas. No entanto, cores escuras podem pesar o ambiente. Desta forma, o ideal é balancear as escolhas e apostar nos detalhes. Se você deseja usar o preto, não se esqueça de dosar algumas paredes mais claras, trazendo uma composição equilibrada e harmônica.

A sala é um ambiente que deve passar a personalidade dos moradores da casa. Acontece que é através desse ambiente que os visitantes percebem qual é a atmosfera do local, analisando também as escolhas quanto a decoração. Por esse motivo, a sala é um dos cômodos que permitem as mais diversas escolhas, incluindo as mais ousadas.

Se você quer apostar nas tonalidades neutras para a sala, não deixe de adquirir as decorações que mais despertam a sua atenção. Normalmente os tons neutros estão ligados a paz e a tranquilidade do local. Em sequência, a sua sala pode ter um toque de charme com detalhes escuros ou até mesmo opções de contraste.

Vantagens de usar cores neutras para parede

Normalmente todas as cores apresentam vantagens na escolha. Isso pode variar de acordo com as suas necessidades e objetivos. Portanto, iremos citar alguns benefícios das paredes em tonalidades neutras. Confira os tópicos a seguir para entender esses detalhes!

Traz tranquilidade ao ambiente

As cores neutras remetem à paz, tranquilidade e pureza. São ótimas escolhas para quem quer deixar a casa mais harmoniosa e com a atmosfera calma. Isso faz toda a diferença para quem tem um cotidiano agitado, e necessita de cores que auxiliem nos momentos de descanso.

Com a decoração certa, a pintura adequada e a iluminação correta, seus cômodos ficarão ainda mais confortáveis. As cores neutras permitem que sua casa fique mais aconchegante, seja para você ou para seus convidados. Na dúvida, faz toda a diferença pensar nessa possibilidade.

As tonalidades neutras também estão ligadas à sofisticação do ambiente. Acontece que essas cores trazem pontos de elegância e classe aos cômodos, permitindo que a sua casa transmita um charme diferenciado, trazendo também um toque de organização.

Dependendo das suas escolhas, as cores conseguem intensificar a mensagem que a decoração pretende trazer. Se você apostar nos estilos modernos, por exemplo, as tonalidades neutras permitem que a sua casa tenha o charme necessário para acompanhar o restante da decoração.

Destaca as decorações de madeiras e plantas

As tonalidades neutras são quase como um passe livre para as escolhas de decoração. Geralmente os objetos e móveis em madeira ganham um toque mais charmoso nos ambientes de cores neutras. Isso porque algumas tonalidades claras conseguem destacar as texturas da madeira, permitindo que a decoração se torne rústica e aconchegante.

Já as plantas também conseguem se destacar com tonalidades neutras. Por esse motivo, se você realmente não consegue enxergar a decoração da sua casa sem vasos, flores e algum tipo de planta, com certeza as cores neutras devem ser consideradas como suas opções principais.

As cores neutras, principalmente os tons claros, podem auxiliar a garantir um espaço mais amplo para a sua casa ou apartamento. Com a iluminação correta, as cores são iluminadas de uma forma com que as paredes pareçam distantes.

Além do mais, as tonalidades neutras fazem parte das técnicas utilizadas no momento de garantir um espaço maior. Independentemente do tamanho da sua propriedade, esse detalhe traz sempre muitas vantagens. Com a decoração certa, seus cômodos vão ficar sofisticados e amplos, apenas com o uso de cores estratégicas.

Aposte em cores neutras para paredes!

Agora que você já entendeu todas as vantagens, você pode testar tonalidades neutras para seus cômodos. Existem muitas opções, inclusive as cores que apresentamos nos tópicos acima. Na qual, você pode utilizar tonalidades diferentes de uma paleta, criando uma atmosfera única e versátil.

As cores neutras se ajustam a qualquer estilo escolhido. Independente da sua decisão, as mais variadas tonalidades de bege, cinza, branco e preto podem contrastar e combinar perfeitamente bem com os objetos, mobílias e iluminação dos cômodos.