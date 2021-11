Corinthians 1 x 0 Chapecoense – Gol no último minuto estremece o Itaquerão – Futebol Interior

São Paulo, SP, 1 (AFI) – Com público recorde nos tempos pós pandemia, com mais de 40 mil torcedores, o Corinthians fez a sua torcida sofrer até o último minuto. Aos 52 minutos do segundo tempo Roger Guedes marcou o gol da vitória sobre a Chapecoense, por 1 a 0, nesta segunda-feira à noite, na Arena Neo Química. Um grito de explosão nas arquibancadas. Este jogo fechou a 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou o time paulista com 44 pontos, em sexto lugar, enquanto o catarinense segue em último lugar, agora com 13 pontos.

O ‘dono do jogo’ foi o Corinthians, que desde o início utilizou uma marcação de pressão na saída de bola adversária. Nem por isso, soube como transformar o seu domínio em gol, embora Keiller, o goleiro visitante, tenha feito quatro grandes defesas e deixado o gramado como ‘melhor em campo’.

VEJA O GOL DA EUFORIA CORINTIANA…

CHANCE INCENDEIA

Com a casa cheia, o clima também ficou de jeito para o time do Corinthians impor um ritmo agressivo desde os primeiros minutos. Tanto que quase abriu o placar aos cinco minutos, quando Fagner enfiou o volante Du Queiroz na frente e ele driblou Ignácio, mas na hora do chute a bola explodiu no corpo de Keiller, que saiu muito bem para fechar o ângulo.

O lance mexeu com os brios dos torcedores, que já começaram imaginar uma grande noite corintiana. Apesar da pressão na frente e até dentro da área da Chapecoense, com várias vezes a bola cruzando a área do visitante, a bola teimava em não entrar. Na verdade, faltava a finalização.

SORTE DE NOVATO

A Chapecoense só se defendia e queria uma chance para marcar o seu gol. Esta chance aconteceu aos 45 minutos, numa rápida troca de passe. Anselmo Ramon fez o passe para Denner que deu de calcanhar para Mike bater de esquerda. O tiro diagonal desviou no zagueiro João Victor e exigiu grande defesa de Matheus Donelli, promessa da base.

Substituindo Cássio, suspenso, Donelli desviou a bola com um tapinha, viu a bola tocar no pé da trave e voltar para seus braços. Vibração da torcida, confiando na sorte do novato.

MESMA PRESSÃO

O segundo tempo começou com forte pressão corintiana, trocando bola e variando o jogo de um lado para o outro na frente da área. Mas as chances saíram após escanteio aos 12 minutos. Foram duas chances.

A primeira pelo lado direito em cobrança de Gustavo Silva e cabeceio, de cima para baixo, de Gil. O goleiro Keiller saltou e espalmou para escanteio. Do lado esquerdo, o levantamento saiu no segundo pau para o cabeceio de João Victor, de cima para baixo. Outra vez, o goleiro caiu e espalmou.

GOL NO FINAL

Sempre com a bola nos pés, o Corinthians só criou outra chance aos 36 minutos, quando Jô recebeu na grande área. De costas, ele fez o giro de pivô e chutou de pé esquerdo. O goleiro Keiller voou e espalmou para escanteio.

A pressão continuou até nos acréscimos. Já aos 52 minutos, após escanteio, houve um desvio no meio da área e a bola sobrou pra Roger Guedes na pequena área. Ele ajeitou e chutou para as redes. Festa no Itaquerão.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 30.ª rodada, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza, de novo na Neo Química Arena, sábado, às 21 horas. A Chapecoense vai receber o Flamengo, segunda-feira, ás 20 horas, na Arena Condá.