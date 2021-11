Corinthians 1 x 0 Fortaleza – Timão vence de novo no fim e se firma dentro do G-6 – Futebol Interior

São Paulo, SP, 06 (AFI) – ​Em mais um jogo com emoção até o fim, o Corinthians confirmou a reação no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Fortaleza por 1 a 0 no início da noite deste sábado, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Cantillo, aos 41 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 47 pontos, se firmando assim dentro do G-6. O Fortaleza, por sua vez, viu o time paulista encostar e ficou estacionado em quinto, com 48.

JOGO EQUILIBRADO

Corinthians e Fortaleza fizeram um primeiro tempo equilibrado, com poucas oportunidades de gol. O time alvinegro chegou a ameaçar com Róger Guedes e em uma cabeçada de Gil, mas não conseguiu pressionar ou superar o goleiro Marcelo Boeck. Giuliano também chegou a buscar uma ou outra jogada de mais efeito, sem sucesso.

Corinthians derrota o Fortaleza no Itaquerão

O Fortaleza, por sua vez, esteve bem defensivamente, principalmente com o zagueiro Marcelo Benevenuto. No entanto, criou pouco e ficou em arremates de Robson, sem muito perigo. O lado ruim foi a lesão de David, que chegou a ser substituído por Romarinho.

GOL NO FIM

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo. Renato Augusto ficou mais solto e Róger Guedes começou a se destacar. O atacante chutou com força, mas viu Marcelo Boeck se esticar todo para fazer grande defesa. Giuliano também assustou, em um arremate que passou por cima do gol.

O time paulista continuou pressionando. Mosquito fez grande jogada e deixou com Giuliano. Ele rolou para Renato Augusto, que acertou a trave. De tanto insistir, o Corinthians chegou ao gol. Róger Guedes deu para o Jô, que fez o pivô para Cantillo. O volante apareceu em liberdade para mandar no fundo das redes.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro na quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 21h30, o Fortaleza recebe o São Paulo, no Castelão, em Fortaleza (CE).