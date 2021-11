Corinthians 3 x 2 Cuiabá – Jogão coloca Timão na cola do G4! – Futebol Interior

São Paulo, SP, 13 (AFI) – Em uma partida de cinco gols, o Corinthians ganhou do Cuiabá, por 3 a 2, na Neo Química Arena, na noite deste sábado (13), e segue firme na briga por uma vaga no G4 do Brasileirão. A partida foi válida pela 32ª rodada.

A sexta vitória seguida como mandante colocou o Corinthians na quinta colocação, com 50 pontos, deixando Fortaleza e Internacional para trás. O Cuiabá chegou ao terceiro jogo sem ganhar e é o 12º colocado, com 39.

TUDO IGUAL

O Corinthians precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Lucas Piton cruzou e Giuliano completou de cabeça. O Cuiabá saiu em busca do empate e passou a dar espaços para o contra-ataque dos donos da casa.

Aos 25 minutos, Jô fez o trabalho de pivô e ajeitou para Giuliano bater no cantinho. Walter salvou com as pontas dos dedos. Na sequência, Renato Augusto cruzou rasteiro e a bola passou por toda pequena área sem ninguém completar.

A pressão corintiana continuou. Aos 41, Róger Guedes invadiu a área e na hora da finalização foi travado pelo zagueiro. As chances perdidas custaram caro. No último lance do primeiro tempo, Pepê acertou um chute no ângulo de Cássio e deixou tudo igual.

ALUCINANTE

Logo aos sete minutos do segundo tempo, Renato Augusto acertou um bonito chute de fora da área para recolocar o Corinthians em vantagem no placar. Aos 12, Róger Guedes tabelou com Renato Augusto e, quase sem ângulo, mandou no ângulo, fazendo 3 a 1.

O Cuiabá voltou para o jogo aos 34. Rafael Gava cobrou falta e Paulão completou de carrinho. Na sequência, Clayson perdeu uma chance incrível de empatar. Depois disso, o Corinthians administrou a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira pela 33ª rodada. O Corinthians enfrenta o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e o Cuiabá recebe o Internacional, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).