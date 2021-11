Corinthians defende posto no G4 e Santos que se recuperar do clássico – Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – O Campeonato Brasileiro Série A tem continuidade nesta quinta-feira com mais dois jogos da 35ª rodada. Santos e Fortaleza duelam por vaga em competições continentais, enquanto o Corinthians defedende surpreendente posto no G4.

O primeiro a entrar em campo é o Santos, que recebe o Fortaleza na Vila Belmiro, às 19h. Com 42 pontos, o time está em 12º lugar, por enquanto o último posto que dá vaga à Sul-Americana. Tenta se recuperar da derrota no clássico para o Corinthians, por 2 a 0. O Fortaleza, que levou 4 a 0 no clássico com o Ceará, se recuperou e bateu o Palmeiras por 1 a 0, chegando a 52 pontos, em quinto lugar.

Mais tarde, às 20h, o Corinthians, quarto colocado com 53 pontos, defende o posto diante do Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os adversários estão tranquilos na tabela e aparecem em nono lugar com 46 pontos. É uma boa chance se ainda quiserem algo a mais na competição.

JOGOS: