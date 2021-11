Corinthians e Cuiabá vencem com gol no último lance no encerramento da rodada – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – Dois jogos encerraram nesta segunda-feira a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para as vitórias de Corinthians e Cuiabá, que conseguiram vencer com gol apenas no último lance do segundo tempo. A noite também foi de recorde de público em Itaquera, com mais de 40 mil torcedores.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE A!

Com gol de Rafael Gava aos 48 minutos do segundo tempo, o Cuiabá venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Com a vitória, o time mato-grossense respirou contra o rebaixamento e assumiu a décima posição, com 38 pontos. Os paulistas ainda seguem no G4, mas agora em quarto lugar, com 49.

No outro jogo, o Corinthians sofreu, mas venceu a Chapecoense por 1 a 0, Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O gol da vitória saiu apenas aos 55 minutos do segundo tempo com o atacante Roger Guedes. O Timão é agora o sexto colocado, com 42 pontos, enquanto os catarinenses segue na lanterna, com 14.

CONFIRA OS JOGOS DA 29ª RODADA: