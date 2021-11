Corinthians vence clássico e entra no G4, enquanto Flu cola no G6 – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro teve continuidade neste domingo com mais três jogos. O grande destaque foi o Corinthians, que venceu o clássico diante do Santos e entrou no G4. Além disso, o Fluminense ganhou confronto direto por vaga na Libertadores, enquanto Bahia e Cuiabá ficaram no zero.

CAIU NA REDE, É PEIXE!

Com boa atuação, o Corinthians derrotou o Santos por 2 a 0, com gols de Jô e Gabriel, na Neo Química Arena. Foi o primeiro reencontro do clube com o ex-técnico Fábio Carille. Com o resultado, o Corinthians assume a quarta posição, com 53 pontos, enquanto o Santos fica com 42, em 12º.

FLU NA COLA DO G6

Apesar de inconsistente nas últimas rodadas, o Fluminense manteve a boa fase dentro de casa e venceu o América-MG por 2 a 0. Jogando no Maracanã, conquistou os três pontos com gols de Luiz Henrique e Fred.

Chegou a 48 pontos, na sétima colocação, colando assim no G6, que garante vaga ao menos na fase preliminar da Copa Libertadores. Nos últimos cinco jogos em casa, foram um empate e quatro vitórias seguidas. Já o América segue com 45, agora em décimo lugar.

NADA DE GOLS

No duelo que fechou as disputas do domingo, Bahia e Cuiabá fizeram uma partida movimentada, mas não saíram do empate sem gols na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Com o resultado, o time mandante chegou a três jogos sem vitória e segue dentro da zona de rebaixamento, em 17º com 37 pontos. Já o Cuiabá está em 11º com 43 pontos, mas segue na briga por uma vaga na Sul-Americana de 2022.

