Corinthians vence no sufoco e Inter aproxima Grêmio da Série B – Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – Na abertura da 30ª rodada do Brasileirão, neste sábado, o Corinthians se manteve no G6 ao ganhar, no sufoco, do Fortaleza e viu o Internacional se manter na cola ao afundar o rival Grêmio. Já o Fluminense ganhou do Sport com gol no finalzinho.

O torcedor que compareceu à Neo Química Arena nesta tarde só pôde soltar o grito de “gol” aos 42 minutos do segundo tempo, quando Cantillo garantiu a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza, por 1 a 0, em confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2022.

A segunda vitória seguida manteve o Corinthians na sexta colocação, com 47 pontos, um a menos que o quinto colocado Fortaleza, que conheceu a segunda derrota nos últimos dois jogos.

AFUNDOU O RIVAL

Com gol de Taison ainda no primeiro tempo, o Internacional se manteve na cola do Corinthians e aumentou a crise no Grêmio ao ganhar o clássico, por 1 a 0, no Estádio Beira-Rio. Como não poderia ser diferente, o Gre-Nal deste sábado terminou com confusão entre os jogadores após colorados comemorarem com caixões com as cores do rival.

O resultado positivo encerrou um jejum de quatro jogos e manteve o Internacional na sétima colocação, com 44 pontos. Por outro lado, o Grêmio perdeu a quarta seguida e está afundado na penúltima colocação, com apenas 26 pontos. A Série B está cada vez mais perto do time comandado por Vagner Mancini.

NO APAGAR DAS LUZES

Com gol de David Braz aos 51 minutos do segundo tempo, o Fluminense encerrou a sequência de duas derrotas ao ganhar do Sport, por 1 a 0, no Maracanã. A vitória manteve o Tricolor na briga por uma vaga à Libertadores, em oitavo lugar, com 42 pontos. Já o Leão perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento e é o 17º colocado, com 30.