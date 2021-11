Corinthians x Cuiabá – Ordem é se reabilitar e encostar no G4 do Brasileirão – Futebol Interior

São Paulo, SP, 12 (AFI) – Aos trancos e barrancos e conquistando algumas vitórias no sufoco, o Corinthians receberá o Cuiabá neste sábado, às 21 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ordem no time paulista é se reabilitar e seguir próximo ao G-4.

Na última rodada, o Corinthians não viu a cor da bola e perdeu para o Atlético-MG, por 3 a 0, no Mineirão. Os paulistas ficaram com os mesmos 47 pontos, mas caiu para o sexto lugar. Dois pontos a menos que Fortaleza (4º) e Red Bull Bragantino (5º), que se enfrentam no final de semana.

Já o Cuiabá ainda busca a regularidade no campeonato e vem de derrota para o Ceará, por 1 a 0, na capital cearense. O Dourado é o 11º colocado, com 39 pontos. Quer o quanto antes as vitórias necessárias para garantir a permanência na Série A e focar no planejamento para 2022.

CORINTHIANS COM NOVIDADE

Para voltar a vencer, o técnico Sylvinho deve promover pelo menos uma mudança no time titular do Corinthians, já que Fábio Santos está suspenso e Lucas Piton entrará em seu lugar. No restante, o time deverá ter a mesma base da última rodada, com dúvida no meio-campo entre Gustavo Mosquito e Gabriel Pereira.

Renato Augusto deverá desempenhar a função de centroavante e comentou sobre a nova posição no Timão.

“É uma função que não é novidade para mim. Fiz muitas vezes na China e até no Corinthians em pré-Libertadores, quando o Paolo (Guerrero) foi expulso e tive que jogar de nove, fui importante. Não é uma função que me incomoda. Eu me coloquei à disposição do Sylvio porque o Róger Guedes estava fazendo essa função e estava incomodado”, disse o jogador em entrevista coletiva.

CUIABÁ APOSTA NA ‘LEI DO EX’

Mirando a permanência na Série A, o Cuiabá se apega a famosa ‘lei do ex’ para conquistar bom resultado contra o Corinthians. Já atuaram pelo Corinthians: goleiro Walter, lateral-esquerdo Uendel, zagueiro Marllon e os atacantes Jonathan Cafu e Clayson.

Desta relação, apenas Jonathan Cafu ficará de fora do confronto, pois ainda pertence ao time paulista e não poderá atuar por força contratual.

O goleiro Walter, que também pertence ao Corinthians, foi confirmado na lista de relacionados, pois o Cuiabá pagará uma multa para utilizá-lo na partida. Os outros, caso de Uendel, Marllon e Clayson, já não tem qualquer vínculo com os paulistas e poderão atuar normalmente.

Em contrapartida, o Cuiabá, além de Jonathan Cafu, ainda terá mais dois desfalques para este confronto. O volante Auremir lesionou o joelho esquerdo e ainda está entregue ao departamento médico. Enquanto o atacante Elton sofreu lesão muscular e também segue em tratamento.