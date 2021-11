Corinthians x Fortaleza – Quem se aproxima da Libertadores? – Futebol Interior

São Paulo, SP, 05 (AFI) – A tarde deste sábado promete na Neo Química Arena. A partir das 17 horas, Corinthians e Fortaleza fazem um confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores de 2022. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Apesar do técnico Sylvinho ter seu trabalho contestado por boa parte da torcida, o Corinthians está na sexta colocação, com 44 pontos. Uma derrota em casa, porém, pode tirar o Timão da zona de classificação para a Libertadores.

Esse risco não corre o Fortaleza, que é o quinto colocado, com 48 pontos. Pelo contrário, o Leão tem a chance de entrar no G4 em caso de reabilitação depois de ter perdido para o América-MG, por 2 a 1. O resultado acabou com uma série de três vitórias.

INFORMAÇÕES DO CORINTHIANS

Tudo indica que o Corinthians tenha apenas uma mudança em relação ao time que ganhou suado da Chapecoense, por 1 a 0, na última segunda-feira. O goleiro Cássio retorna após cumprir suspensão automática. O volante Xavier é outro que estava suspenso, mas esse fica como opção no banco.

A principal dúvida do treinador corintiano está na cabeça de área entre Cantillo e Gabriel. O primeiro dá mais qualidade na saída de bola, enquanto o segundo reforçaria a marcação para segurar a velocidade do Fortaleza.

INFORMAÇÕES DO FORTALEZA

O técnico Juan Pablo Vojvoda vai precisar quebrar a cabeça para escalar o Fortaleza no confronto direto com o Corinthians. São cinco desfalques. A lista só não é maior porque o atacante Robson foi liberado pelo departamento médico.

O zagueiro Titi e o polivalente Matheus Jussa cumprem suspensão, assim como o volante Éderson, que já não poderia atuar por estar emprestado pelo Corinthians. Já os alas Lucas Crispim e Yago Pikachu continuam lesionados e desfalcam o Fortaleza mais uma vez.