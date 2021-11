Coritiba 2 x 1 Brasil-RS – Coxa vence com gol no final e secará o CRB pelo acesso na segunda-feira – Futebol Interior

Curitiba, PR, 14 (AFI) – Numa partida de ataque x defesa, o Coritiba dominou o Brasil-RS e venceu por 2 a 1, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo com o artilheiro Léo Gamalho.

A vitória encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas do Coritiba, que assumiu a liderança provisória, com 64 pontos. Um ponto a mais que o Botafogo, vice-líder e que jogará nesta segunda-feira contra o Operário, no Rio. O Brasil-RS, já rebaixado, é o último, com apenas 23 pontos conquistados.

Além da liderança provisória, o resultado pode dar ao Coritiba o acesso à Série A de 2022. Para isso, os paranaenses precisam torcer pro tropeço do CRB (6º, com 57), que visitará o Brusque, em Santa Catarina.

SÓ DEU COXA BRANCA

Como esperado, o Coritiba amassou o Brasil-RS no primeiro tempo, acertou três bolas na trave, mas não conseguiu abrir o placar. Logo aos oito, Waguininho recebeu cruzamento e cabeceou no poste. No rebote, Léo Gamalho ainda chutou, mas em cima da marcação.

No minuto seguinte, após confusão na área, o árbitro viu toque de mão do zagueiro Ícaro, marcou pênalti para o Coritiba e ainda expulsou o defensor do Brasil-RS. Contudo, o árbitro revisou o lance no VAR, viu que não houve toque na mão, anulou a penalidade e também o cartão vermelho.

A pressão do time paranaense continuou por todo primeiro tempo. Aos 29, Val recebeu bola na intermediária e arriscou chute de fora da área. Ela bateu na trave direita do goleiro Marcelo e saiu pela linha de fundo. Antes do intervalo, aos 44, Luciano Castán também parou na trave.

GOLS E VITÓRIA NO SUFOCO

No segundo tempo o Coritiba seguiu no ataque e precisou de apenas nove minutos para enfim balançar as redes. Robinho cobrou escanteio pela direita e Waguininho cabeceou forte para o chão, sem chances de defesa para o goleiro Marcelo.

A vantagem deu mais tranquilidade ao Coritiba, que passou a tocar mais a bola. O que o time paranaense não esperava é que o Brasil-RS fosse conseguir empatar. Paulinho cruzou da esquerda e Natanael bloqueou a bola com a mão dentro da área. Aos 36, Erison cobrou no meio e deixou tudo igual.

O empate fez o Coritiba ir para o tudo ou nada no final do segundo tempo e o gol da vitória saiu aos 48 minutos. Após confusão na área, William Alves dividiu bola com Leandro Camilo e Léo Gamalho completou para as redes, dando números finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

O Coritiba volta a campo no próximo domingo para enfrentar o CSA, às 19 horas, novamente no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Enquanto o Brasil-RS, no mesmo dia e horário, receberá o Botafogo, no Bento Freitas, em Pelotas (RS).