Coritiba e Botafogo entram em campo e aquecem briga pela liderança – Futebol Interior

Campinas, SP, 02 (AFI) – Duas partidas dão sequência as disputas da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no começo da noite desta quarta-feira (03). Sem dúvidas, o grande destaque ficará pela briga pela liderança entre Coritiba e Botafogo, afinal as duas equipes entram em campo de olho em um bom resultado.

Isolado na primeira colocação com 58 pontos, mas vindo de um empate com o CRB na última rodada, o Coritiba recebe o Operário-PR, no Estádio Couto Pereira, às 18h30, focado na reabilitação para manter a gordura dos demais adversários. O Fantasma, por sua vez, chega embalado por duas vitórias seguidas e atualmente aparece na 12ª posição com 41 pontos.

Um pouco mais tarde, às 19h, Botafogo e Confiança se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O alvinegro que está na segunda posição com 56 pontos, tem chances de assumir a liderança, caso vença e o Coxa seja derrotado. O rival do Fogão vive uma situação completamente diferente. Na 19ª colocação com 31 pontos, a equipe luta contra o rebaixamento.

A rodada será encerrada com mais dois jogos sendo disputados na quinta-feira (04). Logo às 19h, Guarani e Vasco fazem um duelo entre dois campeões brasileiros no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Um pouco mais tarde, às 21h30, CRB e Sampaio Corrêa se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió.