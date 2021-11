Coritiba quer colocar 12 mil torcedores no Couto Pereira para duelo com o Operário – Futebol Interior

Curitiba, PR, 02 (AFI) – Coritiba e Operário-PR entram em campo às 18h30 desta quarta-feira para a 33ª rodada do Campeonato Braisileiro Série B. Jogando em casa, no Couto Pereira, o Coxa Branca quer se manter na liderança, enquanto o Fantasma quer ficar ainda mais próximo de confirmar sua permanência.

Vindo de empate em confronto direto com o CRB, o Coritiba aparece com 58 pontos, apenas dois a mais do que o vice-líder Botafogo. Já o Operário encerrou sequência de dez jogos sem vencer e embalou dois triunfos seguidos, contra CSA e Avaí.

O jogo é considerado pelo presidente do Coritiba, Juarez Moraes e Silva, como o mais importante do ano. O clube espera lotar o estádio com 12 mil torcedores. Desde que foi liberado parte da capacidade, o maior público foi de 2.448.

O clube já informou que 6 mil ingressos já foram disponibilizados para sócios e demais torcedores. Em caso de vitória, o Coritiba chegará a 61 pontos, a apenas três da meta, que é 64, que geralmente garante o acesso à elite.

QUEM JOGA?

O técnico Gustavo Morínigo terá o desfalque de Val no meio-campo, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gustavo Bochecha e Matheus Sales disputam a vaga titular, embora Jhony Douglas também seja opção.

Além disso, há uma dúvida no ataque. Waguininho ficou fora do time titular no último jogo por dores na panturrilha, mas retonar. Mas Rafinha foi bem e pode seguir entre os 11 iniciais.

CORITIBA: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Gustavo Bochecha (Matheus Sales) e Robinho; Rafinha (Waguininho), Léo Gamalho e Igor Paixão.